«الطفل العاشق» يكشف سر جمع 240 دبوساً تذكارياً لإكسبو

المصدر: البيان

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الطفل العاشق لإكسبو 2020 دبي، أندريه مونكلوس كويو، صاحب الثماني سنوات، يقطع طريقه مرتين أسبوعياً من أبوظبي إلى إكسبو، ليحقق شغفه بجمع الدبابيس التذكارية، ورؤية أكبر عدد من الأجنحة.



وتمكن الطفل الإسباني أندريه، حتى الآن، من جمع 240 دبوس استخدمها في تزيين سترته التي أصبحت تزن 3 كيلوغرامات، وقال إنه لا يشعر بثقلها، ولا يمانع أن يضيف عليها أوزاناً أخرى.



وقال أندريه إنه استلهم هذه الهواية عند رؤيته لأحد الأشخاص يضع مجموعة كبيرة من الدبابيس على قبعته، ليبدأ بعدها رحلته في جمع الدبابيس بنفسه، ولقد قام والداه بشراء بعض تلك الدبابيس له، فيما قام هو بجمع البعض الآخر من أجنحة الدول التي زارها، حيث قام إلى الآن بزيارة 180 جناحا من أجنحة إكسبو 2020 دبي، ويقول أنه لن يتوقف حتى يزورها جميعا.



وعند سؤال أندريه عن سبب اهتمامه بزيارة إكسبو أسبوعياً، وعن الجناح الأقرب إلى قلبه، قال أندريه: "أحب الحضور إلى إكسبو لأنني أستطيع أن أقوم بالعديد من الأنشطة هنا، واستشكاف أشياء مختلفة في كل مرة". وأضاف: "يوجد العديد من الأجنحة التي تستحق الزيارة لكن جناح الرؤية هو جناحي المفضل، فأنا أحب الثقافة، وهو يحتوي على معلومات كثيرة أرغب بمعرفتها، وهناك أيضاً مجسم الحصان الذي يعتبر أشبه بمنصة متحركة".



يستخدم أندريه مهاراته أحيانا للقيام ببعض المبادلات، والحصول على دبوس معين، ويمتلئ بالحماس والفخر عندما يتكلم عن إنجازاته، وكيف استطاع الحصول على جميع تلك الدبابيس.



من جهة أخرى، لم يكتف دافيندر سينغ، من الجنسية الهندية، بعمله كحارس أمن في أحد أجنحة إكسبو 2020 دبي، بل حرص على المجئ إلى إكسبو حتى خلال أيام عطلته ليجمع تذكارات من الأجنحة المشاركة، حيث قام حتى الآن بجمع 350 دبوسا من 133 جناحا، على أن تكون هذه الخطوة هي البداية لزيارته لمعارض إكسبو المستقبلية ليستكمل مجموعته، كما يأمل.



تقوم الأجنحة إما ببيع هذه الدبابيس أو تقدمها بالمجان لزوارها عند زيارتهم للجناح، كما هو الحال في الجناح الأردني الذي لم يكتف بتوزيع دبابيسه التي تتميز بجمعها بين علم دولة الإمارات والأردن فقط، بل يقوم أيضاً بإعطاء زواره أساور مطاطية، ويميز زواره الصغار بإعطاءهم هدية تذكارية إضافية هي عبارة عن شال يحمل علم الدولة.



وقال نضال الدباس، مدير جناح الأردن: " نرغب بأن يحظى زوارنا بتجربة استثنائية، لذا حرصنا على تقديم هدايا تذكارية تخلد هذه الزيارة".



وتأتي هواية جمع الدبابيس في المرتبة الثانية لدى الزوار بعد جمع الأختام على جواز سفر إكسبو 2020 دبي، وأصبحت تلقى رواجاً كبيراً من الكبار والصغار، حتى أن بعض أنواع الدبابيس بدأت فعلا بالنفاد من منافذ البيع، لا سيما دبوس شعار إكسبو 2020 دبي الذهبي، الذي لاقى رواجاً كبيراً منذ بداية الحدث.