ميانمار .. مهرجان من المياه

المصدر: البيان

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احتفلت جمهورية اتحاد ميانمار بعيدها الوطني في إكسبو 2020 دبي، اليوم، من خلال تسليط الضوء على الفوائد المتنوعة التي تعود على مشاركتها في هذا الحدث الدولي، وعرض فنونها الشعبية والتراثية التي تعكس ثقافة البلاد.



ورحّب نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب المفوَّض العام في إكسبو 2020 دبي، بالسيدة ليفي ساب ني ثانغ، نائبة المفوض العام لميانمار فور وصولها موقع الاحتفال، الذي حضره وفد رسمي من ميانمار وضيوف إكسبو 2020.



وقال نجيب محمد العلي في كلمته خلال الحفل: "جناح جمهورية اتحاد ميانمار، الذي صممه طلاب جامعة ويست يانغون التكنولوجية، يعرض ثقافة هذه البلاد، وتاريخها، وإمكاناتها من منظور شعبها".



وقالت ليفي ساب ني ثانغ: "يوفر إكسبو 2020 دبي فرصة غير مسبوقة للجميع من مختلف الدول للتواصل. لقد استفاد شعب وأمة ميانمار بشكل كبير من هذه الفرصة، فدولتنا لديها الكثير لتقدمه للعالم، وتحتاج إلى دعم المجتمع الدولي. نحن نتطلع إلى زيادة تعاوننا مع دول العالم، والإجراءات المشتركة من خلال تواصل العقول لصنع مستقبل أفضل معًا".



وقدم فنانون من ميانمار عرضا فنياً تضمن رقصات تقليدية مختلفة من بلادهم، تعكس تراث وتقاليد أجيال عدة. ومنها الرقصة التي تؤدى عادة خلال "مهرجان المياه" للاحتفال بالعام الجديد، ورقصة "كاشين" المشهورة في شمال البلاد، وكان الختام برقصة تقليدية تمثل كل المجموعات العرقية في اتحاد ميانمار انطلاقاً من موضوع إكسبو 2020 دبي "تواصل العقول وصنع المستقبل".



وخلال إحاطة إعلامية في جناح ميانمار، أكدت ثانغ أن مشاركة ميانمار في هذا الحدث الدولي، ساعدت في تعزيز العلاقات الثنائية: "لم تكن للإمارات وميانمار علاقات دبلوماسية قبل إكسبو 2020 دبي، وحتى الدعوة جاءت عن طريق الأمم المتحدة، ثم تم إنشاء العلاقات الدبلوماسية عام 2019. ونتيجة لمشاركتنا في إكسبو 2020 دبي، فقد أقمنا أيضًا علاقات دبلوماسية مع العديد من الدول الأخرى، وأبرمنا صفقات تجارية لصالح شعب ميانمار، وقريبا نفتتح سفارة في الإمارات".



ويقع جناح ميانمار في منطقة الفرص ويتميز بتصميم خشبي فريد، ويشكل معرضاً يضيء على الكثير من عادات وتقاليد هذا الشعب، ويعرض التاريخ الغني للبلاد التي تتميز بالنباتات والحيوانات - وتشمل النمور والفيلة والطيور النادرة والفراشات وبساتين الفاكهة - والتي تحمي الحدائق الوطنية ومحميات الحياة البرية.



وتفتخر الدولة أيضًا بشبكة رائعة من الأنهار لتوفير النقل والري، وتشمل مواردها الطبيعية بعضًا من أحجار الياقوت واليشم الإمبراطوري الأكثر إثارة للإعجاب في العالم.



وتعتبر الأيام الوطنية، والأيام الفخرية، في إكسبو 2020 دبي أوقاتاً للاحتفاء بكل من مشاركينا الدوليين الذين يزيد عددهم عن 200 مشارك، حيث يُسلط الضوء على ثقافتهم، وإنجازاتهم، وتُعرَض أجنحتهم وبرامجهم.



ويُقام إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الزوار من جميع أنحاء العالم لنصنع معاً عالماً جديداً، في احتفال بالإبداع البشري، والابتكار، والتقدم، والثقافة يمتد ستة أشهر.