أوركسترا الشباب البرازيلية تعزف 200 عام للاستقلال

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعداداً لاحتفالات 200 يوم من أجل 200 عام على استقلال البرازيل، قدّمت أوركسترا الشباب البرازيلية عرضاً حيوياً يعكس ثقافة البرازيل على مسرح دبي ميلينيوم في إكسبو 2020 دبي، وسط إقبال كبير من الحضور.

ونظّم الجناح البرازيلي في إكسبو 2020 دبي عرض "فالي ميوسيكا" لأوركسترا الشباب البرازيلي، حيث دعا الزوّار المهتمين بالتاريخ البرازيلي إلى حضور الحفل والاحتفال بمرور 200 عام على الاستقلال.

أوركسترا الشباب البرازيلية هي نتاج مشروع اجتماعي ثقافي يمنح الأطفال والشباب الفرصة للحصول على دروس في الموسيقى وأن يصبحوا موسيقيين محترفين، برعاية شركة فالي للتعدين ومؤسسة أمازونيا.