«عفروتو».. فعاليات ساحرة في إكسبو حتى 22 فبراير.. كونوا معنا

المصدر: البيان

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يشهد زوار إكسبو 2020 دبي، مجموعة من الفعاليات الدولية والرياضية الممتعة والأنشطة والبرامج الثقافية والترفيهية الساحرة خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير الجاري، أبرزها:





اليوم الوطني لميانمار

-10:15، ساحة الوصل

-11:15، إحاطة إعلامية، جناح ميانمار



أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش - اليوم الرابع



أرض الخبرة والابتكار | الزراعة المبتكرة والغذاء للجميع

- يشارك في هذه الفعالية، التي تستمر ثلاثة أيام، صناع القرار والباحثين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم لعرض خبرات إسرائيل وابتكارها في مجال الزراعة

- 09:30 – 14:00، جناح إسرائيل



طعام كافٍ للجميع

-فعالية تجمع الطهاة، وصانعي القرار، ورواد الأعمال، ومناصري الشباب، وقادة الفكر، لرفع الوعي بشأن قضية الأمن الغذائي من أجل تقدم البشرية

- 10:00–16:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A جنوب



الزراعة في أفريقيا - حلقة نقاش رفيعة المستوى

- يدعوكم جناح المغرب لزيارته والمشاركة في حلقة نقاش رفيعة المستوى تركز على القطاع الزراعي المهم والآخذ في التوسع في أفريقيا، إلى جانب أفضل ممارساته والفرص من أجل غد أفضل

- 15:00-17:00، جناح المغرب



المجلس العالمي | قيمة الغذاء: إعادة التفكير في دورة نفايات الطعام

- سيتبادل قادة الفكر وأصحاب الرؤى وصناع التغيير الأفكار حول كيفية جعل سلاسل الإمداد الغذائي أكثر كفاءة، وتقليل الفاقد، وبالتالي معالجة كل من السمنة والمجاعة

-16:00-18:00، مدرج تيرّا



الاستثمار في إنتاج الغذاء - تسليط الضوء على الزراعة في تنزانيا والحياة الصحية

-تسلط هذه الفعالية الضوء على فرص الزراعة التجارية في تنزانيا، عبر اجتماعات تنعقد بين أصحاب الأعمال، وتركز على التواصل مع الأطراف المعنية في سلسلتَي القيمة التجارية والزراعية، بالإضافة إلى موردي المستلزمات الزراعية

-17:00-19:00، جناح تنزانيا



أسبوع التنس (19-20 فبراير)

-أبطال دوليون من عالم تنس الرجال والسيدات، أمثال جون ماكنرو، وكيم كلايسترز، وريتشارد كراجيسك، يتنافسون في مباريات فردية وزوجية، يتكون كل منها من ثلاث مجموعات

-ساحة إكسبو الرياضية:

-مباراة ودّية فردية لفئة الرجال، 18:00-19:30 (20 فبراير)



فعاليات أخرى



زيارة لاعبات مانشستر سيتي

- ستشارك ثلاث لاعبات من فريق مانشستر سيتي للسيدات في بعض الأنشطة: كارين باردسلي، واسمي مورغان، ولورا كومبس

- 15:30-17:20، في أنحاء الموقع

-جلسة أسئلة وأجوبة: ندعوكم للانضمام إلى مذيعة شبكة "سي إن إن" بيكي أندرسون وهي تطرح على اللاعبات كل أسئلتكم المتعلقة بكرة القدم

-16:30، جناح المرأة



عرض حصري في إكسبو 2020 لفيلم "سي أو دي إيه" المرشح لجائزة الأوسكار

-تحتفل "منظمة العمل الدولية" باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، بعرض حصري لفيلم "سي أو دي إيه" المرشح لجائزة الأوسكار

-16:00، مركز الأمم المتحدة



عرض "روك إل كلاسيكو"، يقدمه ستيفان ميلينكوفيتش ونيلي كاراجليتش

-ستيفان ميلينكوفيتش فنان صربي هو الأكثر شهرة في هذا القرن، وشخصية العام الأكثر إنسانية، وهو عازف كمان متميز بمسيرته الموسيقية الزاخرة بصفته عازفا منفردا تتهافت عليه الفعاليات الموسيقية الدولية

-16:00-18:00، منصة الوصل



أوركسترا الشباب البرازيلية - فالي ميوزيكا (19 و20 فبراير)

- أوركسترا الشباب البرازيلية هي نتاج مشروع اجتماعي-ثقافي يمنح الأطفال والشباب الفرصة لتعلم الموسيقى واحترافها

- 17:00-18:00، مسرح دبي ميلينيوم



جاستن فاسكيز

- بعد ظهوره في الموسم السادس من "ذا إكس فاكتور أستراليا" في عام 2014، نال شهرة كبيرة كمطرب شاب. واشتهر المغني الأمريكي المولد بأداء موسيقى ال"آر آند بي" وال"سول"

- 20:00 – 21:00، منصة اليوبيل



حفل موسيقي حي - شفقت أمانت علي خان وحديقة كياني

-شفقت أمانت هو مغني ومؤلف أغاني وملحن يقدم الإرث الكلاسيكي لموسيقى "باتيالا غارانا" ويمزج الغناء الصوفي في بوليوود. وحديقة كياني كانت المطربة الرئيسية لفرقة موسيقى البوب روك "فوزون" حتى عام 2006، وهي مغنية بلاي باك شهيرة في السينما الهندية

- 21:00-23:30، ساحة مركز دبي للمعارض

حفل زاك تابودلو

-زاك تابودلو هو مغني ومؤلف أغاني وموسيقي ومنتج فلبيني. شوهد لأول مرة في الموسم الأول من برنامج "ذا فويس كيدز" ضمن فريق "بامبو"، وبدأ مسيرته الفنية في عام 2018، قبل أن ينال الشهرة في عام 2020 عندما انضم إلى "إم سي إيه ميوزيك/يونيفيرسال" ضمن العلامة التجارية التابعة لها "آيلاند ريكوردز الفلبين"

- 21:30 – 22:30، منصة اليوبيل



فرقة عليم قاسموف وعلي رضا قرباني | إيران وأذربيجان

-يشترك المطربين عليم قاسموف وعلي رضا قرباني في تقديم "ربابي"، وهو عمل موسيقي يجسّد ثقافة وفن إيران وأذربيجان، ويجمع كوكبة من أفضل الموسيقيين من البلدين في أداء يرمز إلى عمق العلاقة بينهما

21:00-23:30، مسرح دبي ميلينيوم



21 فبراير



اليوم الوطني لأوروغواي

-10:15، ساحة الوصل



عرض "رقصة غارديل" من أوروغواي

-موعدكم مع عرض رائع ل"رقصة غارديل" احتفالا بمرور 100 عام على رقصة "لا كومباريستا". بعد العرض الأول في عام 2017، تلته عروض في مقر اليونسكو، و"تياترو فلورنسيو سانشيز"، ومعرض الكتاب، ويوم التراث. استمتعوا بأشهر رقصة تانغو في العالم

- 18:00 – 19:00، مسرح دبي ميلينيوم



أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش - اليوم الخامس



منتدى الغذاء والزراعة وسبل العيش

-يسلط هذا المنتدى الضوء على فرص الأعمال والتقنيات المتطورة والتقدم الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركون الدوليون وشركاء إكسبو 2020 ذوي الصلة بقطاع الأغذية والزراعة والعافية

-09:00 – 18:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 1A شمال



أرض الخبرة والابتكار | الزراعة المبتكرة في عصر تغير المناخ

-يشارك في هذه الفعالية، التي تستمر ثلاثة أيام، صناع القرار والباحثين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم لعرض خبرات إسرائيل وابتكارها في مجال الزراعة

-09:30 – 14:00، جناح إسرائيل



المجلس العالمي لأجيال المستقبل | قُل لي ماذا تأكل، أقُل لك من أنت: دور الطعام في حياتنا

-مناقشة بين الشباب وقادة الفكر عن كيفية تناول الأجيال القادمة للطعام، وما الذي سيؤثر في قراراتهم (على سبيل المثال الصحة والأخلاقيات)، وما إذا كانوا سيسعون إلى الاكتفاء الذاتي عن طريق زراعة غذائهم

- 10:00 – 13:00، مدرج تيرّا



حفل افتتاح أسبوع الزراعة المستدامة

-تتمحور مشاركة وزارة الزراعة والصناعات الغذائية الماليزية في قسم "الزراعة المستدامة" ضمن أنشطة جناح ماليزيا على مفهوم "غذائنا ومستقبلنا"

- 10:30-12:20، جناح ماليزيا



دعوة للتعرّف إلى مبتكِر من برنامج إكسبو لايف – "فيتيبورت" و"آي أو بي إيه"

-ندعوكم للتعرف على بيتر غيتشوكو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة هايدروبونيكس أفريكا في كينيا؛ مارتينا دروبنا، المؤسس المشارك ومديرة التسويق في فيتيبورت؛ ومارتن كاريونجي أولي ساناغو، مدير "آي أو بي إيه"، ومساهماتهم في مجال الزراعة المستدامة

- 13:30 – 15:00، جناح "مبدعون في الخير" من إكسبو لايف



المجلس العالمي للمرأة

– يناقش وضع المرأة بدءا من كونها مُزارعة إلى سيدة رئيسة: تطوير قطاع زراعي قائم على المساواة بين الجنسين

-كيف يمكننا دمج معرفة المرأة ووجهات نظرها ضمن عمليات صُنع القرار بشأن الغذاء والزراعة وسبل العيش؟ انضم إلينا في هذه الفعالية، فيما نستكشف هذا السؤال ونُلقي الضوء على المكانة المهمة التي تتمتع بها المرأة في هذا القطاع

- 15:00 – 16:30، جناح المرأة



سلسلة تأثير إكسبو لايف: "تزويد الفلاحين والمزارعين بالبيانات الصحيحة"

- تستضيف هذه الفعالية مناقشة القدرات ومدى دقة البيانات في القطاع الزراعي وتستكشف طرقا مختلفة لاستخدام علم البيانات لتحقيق أقصى قدر من الإنتاج الزراعي

- 16:00 – 17:00، منطقة الفرص

فعاليات أخرى

مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية 2022

-تتيح النسخة الثالثة من المؤتمر، عبر شعاره "الهيئات والعالم الجديد: المرونة والتجديد"، منصة لاستكشاف كيف يمكن للهيئات التأقلم مع التأثيرات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، واستلهام شراكات جديدة واستكشاف استراتيجيات وإعادة الابتكار

- 09:30 – 17:30، مركز دبي للمعرض، القاعتان 2A و2B، شمال، شمال المجلس

منتدى "الأردن للابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال في دبي - JOITED"

-نظمت جمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردنية – inta@j & StartupsJo Council هذا المنتدى بالشراكة مع وزارتي الاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال والاستثمار الأردنيين، ومجلس الأعمال الأردني في دبي

- 10:00 – 17:00، القاعة 2A جنوب، مركز دبي للمعارض

الطاقة من أجل الحياة – تركيز على إحداث ثورة في قطاع الطاقة التنزاني

- دعوة لاستكشاف كيف تقوم تنزانيا باستغلال قطاع الطاقة لديها في ابتكار طرق إنتاج أكثر اخضرارا واستدامة. وستركز الفعالية على الطاقة كوسيلة للحياة، وطرق توليد طاقة صديقة للبيئة، فضلا عن توظيف التقنيات الحديثة في إنتاج الطاقة

- 14:00 – 16:00، جناح تنزانيا

كأس إكسبو للفوسبول

- تُنظَّم منافسات كأس إكسبو للفوسبول في جناح الأرجنتين. تفضلوا بزيارة الجناح للاستمتاع بالأجواء المرحة للعبة الفوسبول، ولا تنسوا تشجيع بلدكم

- 15:00 – 17:00، جناح الأرجنتين

مؤتمر عين بوشريط

-دعوة للانضمام إلى هذا المؤتمر الباهر عن الآثار في الجزائر، حيث يتناول بروز أول دليل على وجود قطع أثرية حجرية وعلامات القطع التي يسببها أشباه البشر والتي يعود تاريخها إلى 2.6 مليون عام، وهو ما يعني أن أشباه البشر الأسلاف قد سكنوا المنطقة في وقت مبكر عما كان يُعتقد سابقا

- 15:00 – 17:00، مدرّج تيرّا



أوركسترا الجاز الوطنية: فرقة "أول ذات جاز" | إيطاليا

-دعوة للاستمتاع والانبهار حيث تصحبنا هذه الأوركسترا عبر تاريخ الموسيقى الإيطالية، بدءا من فترة ما بعد الحرب حتى يومنا هذا، وتعزف فيها ألوانا من الموسيقى التصويرية الشهرية لأفضل الملحنين السينمائيين – بأسلوب موسيقى الجاز المثالي

- 20:30 – 22:00، مسرح دبي ميلينيوم



22فبراير



اليوم الوطني لسانت لوسيا

-10:15، ساحة الوصل

-11:25، إحاطة إعلامية، جناح سانت لوسيا



اليوم الوطني لشمال مقدونيا

- 16:15، ساحة الوصل

-19:05، مؤتمر إعلامي، مركز إكسبو الإعلامي



عرض أزياء اليوم الوطني لسانت لوسيا

-سانت لوسيا دولة جزرية شاعرية في شرق الكاريبي؛ يضم ساحلها العديد من الشواطئ البركانية، ومواقع الغوص في الشعاب المرجانية، والمنتجعات الفاخرة، وقرى صيد السمك. يقدم عرض الأزياء هذا تصميمات مصممي الأزياء المحليين في الجزيرة، بمشاركة الموسيقيين المحليين

- 17:30-18:00، جناح سانت لوسيا



أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش – اليوم السادس



منتدى النرويج للأعمال التجارية في المحيطات | النرويج

-ندعوكم إلى المشاركة في هذا المؤتمر الحيوي لتبادل الأفكار حول فرص الأعمال في قطاع صناعات المحيطات، حيث يتجه العالم وهذا القطاع نحو التحول إلى طرق أكثر صداقة للبيئة وأكثر استدامة لإدارة الأعمال

- 09:00-18:00، مركز دبي للمعارض، قاعة 2A جنوب، الردهة



منظومة لرواد الأعمال الشباب في اليونان – مشروع "النهوض باليونان"

-مرحبا بكم في عرض تقديمي لمشروع "النهوض باليونان"، أحد المعايير في ريادة الأعمال الشابة في أوروبا. وسيسلط نائب وزير التنمية السيد كريستوس ديماس الضوء على الأهداف والتفكير المبتكر والمزايا

- 10:00-12:00، مدرج تيرّا



حلقة دراسية عن الزراعة في ناميبيا: "سعي ناميبيا لامتلاك اقتصاد أخضر"

-تبرز هذه الفعالية سعي ناميبيا لامتلاك اقتصاد أخضر وإمكانات استثمارية في صناعة الاقتصاد الزراعية. ويشارك في حلقة النقاش مسؤولون من وزارة الزراعة، ومجلس الزراعة الناميبي، ومجلس ترويج الاستثمار الناميبي.

-14:00، جناح إستونيا



دعوة للتعرّف إلى مُبتكِر من برنامج إكسبو لايف – سكند هارفست

- دعوة للتعرف على فرانسيس واموسي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سيلينا واموسي في كينيا؛ وتشارلز ماكغيلتون، مؤسس في شركة سكند هارفست من اليابان؛ وتينيا بينا، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ري-نوبل في الولايات المتحدة الأمريكية، ولاكتشاف مساهماتهم في قطاعي الزراعة المستدامة وتوزيع الغذاء

- 13:30 – 15:00، مبدعون في الخير من إكسبو لايف



تسليط الأضواء على أفريقيا | تسليط الضوء على منطقة الساحل: حلول التكيف مع المناخ لضمان أمن غذائي أكبر

-تسليط الضوء على الأنماط المتكاملة للجهود على نطاق واسع لتسريع وتيرة الرخاء والازدهار في منطقة الساحل من حيث الأمن الغذائي، وتطوير الطاقة، والتغذية، والحد من الجفاف والتصحُّر، ودور المرأة والشباب في استعادة سبل العيش الريفية

-14:00 – 17:00، ملتقى الشمال والجنوب

المجلس العالمي | فعالية "فود فور ثوت": كيف نأكل في المستقبل؟

-دعوة قادة الفكر، وأصحاب الرؤى وصُنّاع التغيير للتفكر في الطرق التي ستحدد بها الابتكارات في كيفية الزراعة واستهلاك الغذاء،املامح النظام الغذائي والتغذية في العقود القادمة

- 16:00 – 18:00، جناح إيطاليا

الاستثمار في إنتاج الغذاء – تسليط الضوء على الزراعة والحياة الصحية في تنزانيا

-تسلط هذه الفعالية الضوء على فرص الزراعة التجارية في تنزانيا، عبر اجتماعات المؤسسات التجارية التي تركز على التواصل مع أصحاب المصلحة ضمن سلسلة القيمة التجارية والزراعية، إلى جانب موردي المحاصيل الزراعية

-17:00 – 19:00، جناح تنزانيا



الزراعة القادرة على التكيف مع المناخ في أفريقيا:

-حلول تكنولوجية ومالية مستدامة طرحتها مبادرة تكيف الزراعة الأفريقية

- تُعد أفريقيا القارة الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي. ونتيجة لذلك، تتناول مبادة تكيف الزراعة الأفريقية مع التغير المناخي، تحديّات الأمن الغذائي للقارة، عبر تمويل المشروعات، وبناء القدرات والدعوة إليها

- 19:00 – 21:00، مدرّج تيرا



أسبوع التنس (19 – 24 فبراير)

تنس 360 | دوري السيدات

- 09:30 – 17:30، ساحة إكسبو الرياضية

فعاليات أخرى

سلسلة الاستثناءات | مناقشات المبادرات الفنية والثقافية

- يقتضي بناء مجموعة فنية قوية توفر عاملي الوقت والمعرفة. ندعوكم للاستماع إلى واحد من أكبر جامعي الأعمال الفنية في دولة الإمارات، وهو صاحب مؤسسة بارجيل للفنون، فيما يحدثنا عن تجاربه

-15:30 – 17:30، جناح المرأة



عرض فيلم: السور الأخضر العظيم "ذا غريت غرين وول"

-يصحبنا المخرج المرشح لجائزة الأوسكار، فيرناندو ميرليس، والمطربة / الناشطة المالية إينا مودجا في رحلة ملحمية على طول السور الأخضر العظيم في أفريقيا – وهو مشروع طموح يهدف إلى استعادة 8,000 كيلومترا من الأرض وتوفير مستقبل أفضل لملايين الأشخاص

- 17:15 – 18:45، ملتقى الشمال



حفل تخرج الجامعة الأمريكية في الإمارات

-تحتفل الجامعة الأمريكية في الإمارات، تحت شعارها "المستحيل لا شيء"، بإنجارات طلابها وتحثهم على مواصلة السعي لتحقيق أهدافهم الأكاديمية والشخصية على حد سواء

- 17:30 – 19:15، منصة اليوبيل



أمسية الموسيقى والرقص – سيرنديبتي | الهند (22 – 23 فبراير)

-دعوة للاستمتاع بمجموعة ساحرة من القصائد الهندية الكلاسيكية، تقدَّم بطريقة لا يسبق لها مثيل. ويجري تأدية هذه المجموعة من القصائد عبر موسيقة رائعة وحركات راقصة نابضة بالحياة

- 18:20 - 20:30، مسرح دبي ميلينيوم



أمسية شمال أفريقيا | سلسلة موسيقى الشارع

-دعوة للاستمتاع بأمسية تشهد اجتماع أربعة نجوم مشهورين من شمال أفريقيا لتقديم عرض ساهر مدته ليلة واحدة فقط: لا تفوتوا فرصة لقاء مغني البوب المغربي الدوزي، ومغني الراي الفرنسي الجزائري فضيل، والمغني وكاتب الأغاني التونسي مرتضى فتيتي، ومغني الراب التونسي نوردو

- 20:00 – 22:00، حديقة الاحتفالات



أغنية هيلين | سانت لوسيا

-دعوة للاستمتاع بتجربة موسيقية صاخبة وغامرة؛ حفل غنائي وراقص يستعرض إيقاعات فنانين أمثال سوكا ودينيري سيغمنت من سانت لوسيا، وهو عرض موسيقي متفرد

-21:30 – 23:00، مسرح دبي ميلينيوم



منسق الأغاني "دي جاي" أصيل | دولة الإمارات

-يُعد منسق الأغاني "دي جاي" أصيل واحدا من أفضل الموسيقيين العرب، حيث بدأ مسيرته الموسيقية منذ مقتبل حياته في سن المراهقة، مستكشفا ضروبا مختلفة من الموسيقى في جميع أنحاء العالم، وها هو اليوم واحدا من أفضل منسقي الأغاني "دي جاي" العصريين في دولة الإمارات، وصنع لنفسه اسما يُخلده التاريخ

- 22:00 – 23:30، منصة اليوبيل



عفروتو | دولة الإمارات

-تعود أصول عفروتو، مغني الراب المصري إلى مدينة الإسكندرية، واشتهر بموسيقى الراب المفعمة بالحيوية مثل "سُجارة" و "تيجي جون"

-22:45 – 23:30، منصة اليوبيل