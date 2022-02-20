«بيللا تشاو».. فاضل ورودج يبهران عشاق الفن في إكسبو

المصدر: البيان

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أبهر الثنائي الملحن اللبناني ميشال فاضل ومنسق الأغاني رودج، الجمهور في إكسبو 2020 دبي، عبر عرض مميز قدمه النجمان في موقع الحدث الدولي، حيث ازدحم شارع الوصل في إكسبو السبت بالزوار والحشود لمشاهدة عرض مدهش وواعد، دمج فيه الملحن اللبناني ميشال فاضل ومنسق الأغاني رودج إمكاناتهما وشغفهما بالموسيقى في مشروع فني مشترك تحت عنوان "كولورتورا".

ووسط تصفيق وتفاعل كبير من الحشود من زوار إكسبو 2020 دبي، قدم الثنائي مجموعة من الأغاني الشهيرة مثل "بيللا تشاو"، وأغنية "حلوة يا بلدي" للراحلة داليدا، وأغنيات للفنان راغب علامة، منها "كل ما اشتاق إليها" و"مغرم يا ليل"، وأغنية "عدى الكلام" للفنان المغربي سعد لمجرد، وغيرها من الأغاني الشهيرة، المعروفة لدى الحضور، والتي لاقت استحسانا كبيرا منهم، خاصة مع إضفاء الثنائي ميشال فاضل ورودج بصمتهما الخاصة على تلك الأغنيات.

وفي نهاية الحفل، عبّر كلٌ من ميشال فاضل ورودج عن سعادتهما بالوجود في إكسبو 2020 دبي؛ وظل الجمهور يصفّق للنجمين لمدة ثلاث دقائق ونصف الدقيقة، تفاعلا مع الأغنية الأخيرة التي قدمها الثنائي في الحفل.