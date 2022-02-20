«ديواني ماستاني».. رومانسية شريا غوشال تجذب زوار إكسبو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وسط حضور جماهيري غفير من أبناء الجالية الهندية وعشاق ومحبي الأغاني الهندية من دول العالم، أحيت المغنيّة الهندية شريا غوشال حفلها الساهر ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي الفنية، مساء السبت على منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي.

وأعربت المطربة عن سعادتها بوجودها في دولة الإمارات والمشاركة ضمن فعاليات الحدث الدولي الكبير؛ ووجهت شريا غوشال التحية للجمهور الكبير، الذي توافد على منصة اليوبيل في وقت مبكر قبيل انطلاق الحفل الغنائي.

استهلّت مطربة الأفلام الهندية حفلها بأداء مجموعة من الأغاني الرومانسية والعاطفية، منها ديواني ماستاني، وبهارا بهارا، وجاب تك هابي جين، بالإضافة إلى أغنية شكرا الله والحمد لله، التي تغنت فيها ببعض الكلمات العربية، وسط تصفيق وهتافات الجمهور الغفير.

وقدمت غوشال عددا من الحفلات الموسيقية في الكثير من دول العالم، مثل الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا؛ وأصبحت تتمتع بشهرة عالمية كبيرة. وتتقن مطربة الأفلام الهندية العديد من اللهجات المحليّة، ما جعلها تحظى بشعبية جارفة في كافة ربوع الهند، ومن أشهر أغانيها: مانوا لاجي، وكابهي جو بادا ريدولا، وشاهو مين يا نا، وتم هي هو.

وأصبح صوتها العذب عاملا أساسيا في الترويج للأفلام؛ وشاركت شريا مع كبار مطربي الهند، ونجحت في تشكيل ثنائي مميز مع نجم الأغنية الهندية أريجيت سينج، حيث قدما سويا مجموعة من الأغنيات الناجحة، التي حصدت جوائز عالمية، ومن أشهر أغانيهما "تم هي هو".