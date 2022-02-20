نجوم عالم التنس: دبي ممتعة.. وإكسبو حدث مذهل

المصدر: البيان

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عبّر نجوم عالميون في عالم رياضة التنس عن حبهم لدبي وإعجابهم الشديد بإكسبو 2020 دبي ، الذي يرحب بزواره من جميع جنسيات العالم ويحتفي بالتنوع ويخصص جناحاً مستقلاً لكل دولة لتُبرز ما تتميز به.



وأبدى النجوم الكبار سعادة كبيرة بالمشاركة في أسبوع إكسبو 2020 دبي للتنس، الذي تستمر فعالياته من 19 إلى 20 فبراير على أرض "إكسبو سبورتس أرينا". وأكدوا حبهم لدبي، التي تحتفي بهذه الرياضة المميزة منذ زمن. ووصف كبار لاعبي التنس إكسبو 2020 دبي بأنه حدث مذهل.



وقالت اللاعبة البلجيكية كيم كلايسترز، التي حصدت 52 لقبا خلال مسيرتها الرياضية: "أنا مسرورة جدا لوجودي اليوم في دبي؛ يمكننا القدوم لدبي بسهولة تامة للتمتع بالجو الرائع والخدمات المميزة وممارسة رياضة التنس". وعن مباراتها، قالت اللاعبة الدنماركية كارولين فوزنياكي، الحاصلة على 30 لقبا: "أزور دبي دوما وأستمتع بوقتي هنا؛ هذه المباراة مميزة جدا لأنها ستكون في إكسبو 2020 دبي. متحمسة لزيارة الأجنحة والتعرُّف على ما يميز كل دولة، وأستمتع هنا مع ابنتي البالغة من العمر ثماني سنوات ونقضي وقتا ممتعا".



وبخصوص الجيل الجديد من لاعبي التنس، قال اللاعب البريطاني الكندي غريغ روسيدسكي – حامل 18 لقباً، منها 15 لقباً في الفئة الفردية وثلاثة في الفئة المزدوجة: "هناك دائما تغيير في تميز اللاعبين الشباب. وهناك لاعبان على وجه الخصوص أتابعهما في الوقت الحالي؛ هما كارلوس الكاراز، الإسباني الذي حقق إنجازا غير مسبوق بوصوله إلى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة عندما كان في سن 18 عاما؛ وأيضا الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، البالغ من العمر 21 عاما. هذان اللاعبان هما اللذان أعتقد أنه يمكنهما أن يكونا مستقبل تنس الرجال.



وعن وجود الكثير من لاعبي التنس العالميين في دولة الإمارات، قال اللاعب الهولندي ريتشارد كرايتشك – الحاصل على 20 لقبا، منها 17 في الفئة الفردية وثلاثة في الفئة المزدوجة: "قدمت أول مرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1991؛ كان تنظيمها جيدًا بالفعل للعبة التنس في ذلك الوقت. التنظيم والطقس رائعان؛ لكنّي معجب حقا بأن فعاليات التنس لا تزال مستمرة بعد 31 عاما، حيث يتم الترويج للرياضة والبطولات ويظهر أن دولة الإمارات العربية المتحدة متحمسة حقا لهذه الرياضة، وهذا هو سبب وجود الكثير من الرياضيين هنا".



بدوره، قال اللاعب الأسترالي مارك فيليبوسيس – الذي يحمل 14 لقبا، منها 11 في الفئة الفردية وثلاثة في الفئة المزدوجة: "حقيقة أننا قادرون على القدوم إلى هنا، ولعب التنس أمام جمهور أمر مميز كثيرا؛ وهذا سيُلهِم أبناء الجيل الجديد ليصبحوا أبطالا في المستقبل؛ فالرياضة مهمة للغاية، وعندما تشاهدها من مدرجات الملعب يكون الأمر مختلفا وقد يغير حياة شخص ما".



يجتمع نجوم لعبة التنس معا عبر عدد من المباريات الوديّة خلال هذين اليومين؛ ويتنافس في هذه المباريات كل من لاعب التنس الإيراني الفرنسي المخضرم منصور بهرامي، واللاعب الفرنسي فابريس سانتورو، لاستعراض مواهبهما الفذة في لعبة التنس أمام الجمهور المتحمس يوم 20 فبراير الجاري في الساعة 18:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.



يُتاح حضور المباريات لزوار إكسبو 2020 دبي في "إكسبو سبورتس أرينا" في منطقة التنقل، وهو مكان متعدد الأغراض يستضيف مجموعة كبيرة ومثيرة من الفعاليات الرياضية وجلسات اللياقة البدنية، ويقع خلف حديقة اليوبيل مباشرة.