افتتاح جناح مدينة الرجل الوطواط غداً في أكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

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يفتتح إكسبو 2020 دبي غداً جناحاً خاصاً في منطقة الفرص يحمل اسم "غوثام سيتي" وهي المدينة الخيالية التي تجري فيها أحداث أفلام الرجل الوطواط "باتمان" الشهيرة.

ويأتي افتتاح الجناح قبيل عرض أحدث فلم لسلسلة الرجل الوطواط في السينما في 3 مارس المقبل.

وسيقدم الجناح للزوار رحلة في مغامرات الرجل الوطواط لانقاذ مدينة غوثام من الاشرار عبر حل مجموعة من الألغاز المستوحاة من أحدث اصدارات سلسلة الافلام الشهيرة"باتمان"، ومن خلال حل الالغاز يفوز الزائر بمجموعة من الهدايا التذكارية الخاصة بافلام "باتمان".