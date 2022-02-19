إكسبو يكرم الراحل محمد صالح القرق

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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دبي - عدنان الغربيكرم «إكسبو 2020 دبي» الراحل محمد صالح القرق، الشاعر المخضرم والأديب والفيلسوف وأحد أبرز أعلام الأدب والثقافة في الإمارات والوطن العربي، بحضور الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس دبي العطاء؛ وناتالي كينيدي، القنصل العام لجمهورية فرنسا في دبي؛ والمهندس أحمد الخطيب، رئيس التطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي؛ وماتشيكو جوزين، رئيس شركة جانات باريس؛ ويابوناكا أيكو، الأمين العام لجناح اليابان في إكسبو 2020 دبي.جاء ذلك خلال احتفالية تدشين جزء من برج إيفل الأصلي، الرمز التاريخي لـ«إكسبو 1889 باريس» التي استضافتها حديقة الفرسان في منطقة الفرص في «إكسبو2020 دبي».شكروقال طارق محمد القرق: «نشكر إكسبو 2020 دبي على تبنّي هذه المبادرة»، كاشفاً عن اتفاق حول إهداء الكتب القيمة، التي ورثها عن والده والتي يبلغ عددها 24 ألف كتاب لمكتبة محمد بن راشد، حتى تستفيد منها الأجيال المتعاقبة.