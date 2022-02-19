جنوب السودان.. طقوس زراعية بعذوبة مياه النيل

المصدر: البيان

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احتفلت جمهورية جنوب السودان بعيدها الوطني في إكسبو 2020 دبي، اليوم، بحضور رئيس الجمهورية سلفا كير مَيارديت، الذي حمل رسالة للتعاون المستقبلي في كلمته خلال الحفل المقام بساحة الوصل، والذي تضمن مراسم رفع العلم، وعرضاً فنياً تراثياً عكس الطقوس الزراعية في البلاد.



وحظي رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير مَيارديت، والوفد المرافق له، بترحيب كبير من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوَّض العام لإكسبو 2020 دبي، فور وصولهم إلى موقع الحدث الدولي قبل بدء الاحتفال.



وقال رئيس جنوب السودان سلفا كير مَيارديت: "لدينا الكثير لنشاركه مع العالم في المجالات الثقافية والاقتصادية، يُبر عن ثراء تراث بلدنا، وتنوعه البيولوجي. يعد السد (Sudd هي مستنقعات شاسعة في جنوب السودان) أكبر الأراضي الرطبة ذات المياه العذبة في حوض النيل، وهو موطن للحياة البرية الفريدة لدينا. وتعد المحميات لدينا موطنًا لبعض أعظم الثدييات في إفريقيا، إلى جانب أراضينا الزراعية الشاسعة ومعادننا الوفيرة، فنحن دولة ذات إمكانات هائلة".



وأضاف: "الرسالة التي أحملها إلى الإمارات هي أن جنوب السودان مستعد للاستثمار في قطاعي الزراعة والسياحة، ولا ننسى أن إحدى الشركات التي أدركت إمكاناتنا، في وقت سابق، هي مجموعة العين التي استثمرت في حديقة بوما الوطنية، وهنا أود أن أعرب عن امتناني لهذه الشركة. كان الانخراط في الحياة البرية، ولا يزال، أحد أكثر المسارات أمانا للتنمية في جنوب السودان. وعلى الرغم من التحديات المختلفة، تواصل حكومتي السعي إلى شراكات قوية داخل قطاع الحفاظ على الحياة البرية لدينا، ونحن نتطلع إلى العمل مع الأشخاص الذين يبحثون عن الاستثمار في بلادنا".



وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: "تستعرض جنوب السودان من خلال مشاركتها في إكسبو 2020 دبي تطور فنونها وآدابها، المرتبط بتاريخها وإرثها الثقافي، وتروي من خلال جناحها قصة بلد يزخر بالكثير من الفرص التي يستطيع أن يقدمها للعالم".



وأضاف: "نتطلع إلى تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات مع جنوب السودان في قطاعات عدة، بما في ذلك التعليم، والتجارة، والتطوير الحكومي، بهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاهية لشعبينا".



وعقب الكلمات الرسمية في حفل اليوم الوطني لجنوب السودان، قامت مجموعة Orupaap إحدى أبرز المؤسسات الثقافية في جنوب السودان، بتقديم لمحات من التقاليد التاريخية بما في ذلك احتفالات الزراعة، واستمع الزوار إلى أصوات من غرب "بحر الغزال" مرورا بدقات الطبل "باس" التي تعبر عن الحياة الريفية وغيرها. وقدمت الأغاني والرقصات الشعبية لمحة سريعة عن الثقافة الغنية للأمة الأفريقية.



وقد صُمِّم جناح جنوب السودان على شكل معرض للتصوير تحت عنوان «بعدَسة الفرصة»، وهو يشجع العالم على النظر بشكل مختلف إلى جنوب السودان. ويهدف الجناح إلى إبراز الإمكانات غير المحدودة للبلاد والمناظر الطبيعية الخلابة والحياة البرية، وهو عبارة عن رحلة من ثلاثة أجزاء لتعليم الزوار التراث الثقافي الغني للأمة والفرص المتاحة وتاريخها.



وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي تشارك فيها جمهورية جنوب السودان، أصغر دولة في العالم، في إكسبو عالمي بجناح يقدم فرصها ويعكس تراثها وتطور إمكاناتها عبر التاريخ.



وتعتبر الأيام الوطنية، والأيام الفخرية، في إكسبو 2020 دبي أوقاتاً للاحتفاء بكل من مشاركينا الدوليين الذين يزيد عددهم عن 200 مشارك، حيث يُسلط الضوء على ثقافتهم، وإنجازاتهم، وتُعرَض أجنحتهم وبرامجهم.



ويُقام إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الزوار من جميع أنحاء العالم لنصنع معاً عالماً جديداً، في احتفال بالإبداع البشري، والابتكار، والتقدم، والثقافة يمتد ستة أشهر.

