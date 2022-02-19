النجم الهندي سوخويندر سينغ: حفلي في إكسبو الأكبر في العالم

المصدر: البيان

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وصف مغني البلاي باك الهندي المعروف على الصعيد الدولي سوخويندر سينغ حفله في إكسبو 2020 دبي، والذي أقيم على منصة اليوبيل اليوم الجمعة، بأنه أكبر حفل له في العالم.



وقال سينغ في تصريحات لخدمة أخبار إكسبو قبيل الحفل إن "حفلات إكسبو 2020 دبي مميزة للغاية وساحرة وترفيهية ورائعة؛ وأينما يتسنى لي فرصة الغناء بلغات مختلفة استعد لذلك جيدا؛ لهذا أقدمها بشكل جيد"، معبرا عن امتنانه للموسيقار العالمي ايه آر رحمن، الذي قدّمه إلى عالَم الموسيقى.



وأضاف: "الأطفال يُرسلون لي رسائل يتساءلون عن إكسبو 2020 دبي، وعن معلومات عنه؛ لذلك، فإن إكسبو يقدم فرصا رائعة للجيل القادم؛ هم متطلعون إلى الحدث ومعرفة كل شئ عن إكسبو 2020 دبي".



وتابع: "عالم الموسيقى والغناء دائما ملئ بالابتكار، ودائما مستقبله مشرق؛ عندما أنظر إلى الجمهور في حفل إكسبو 2020 دبي، سأتعلم الكثير من هذا الجمهور المتنوع؛ سأتعلم عدم التقيّد بفكرة واحدة، بل إطلاق العنان لطاقات الابتكار. إكسبو بالنسبة لي مهرجان كبير والناس مليئة بالحماس للحفلات المقامة فيه".

