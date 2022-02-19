نمط الحياة الإبداعي يجذب 700 ألف زائر إلى جناح كوريا

المصدر: مرفت عبد الحميد

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كشف الجناح الكوري في إكسبو 2020 دبي لـ"البيان" عن استقطابه ما يزيد عن 700 ألف زائر، منذ افتتاحه في موقع الحدث الدولي الكبير والذي يظهر شعار "كوريا الذكية تنقل العالم إليك".

وأكد الجناح الواقع بمنطقة التنقل بالمعرض العالمي، أنه استقطب الزوار من جميع الجنسيات ومن كافة الأعمار الذي اقبلوا للتعرف على ثقافة كوريا النابضة بالحياة وتجربتها الذكية التي تربط الماضي والحاضر مع المستقبل، حيث يلتقي الواقع المادي مع الافتراضي، حيث يعرض الجناح الكوري ملامح الثقافة الكورية الفريدة وتقنياتها المبتكرة ورؤيتها المستقبلية، تقنياتها الحديثة والمبتكرة، ورؤيتها للمستقبل، عبر تصميم فريد، يتكون من 1597 مكعباً تغطي واجهته، بحركة ديناميكية.

ويتمكن الزائر للجناح من خوض تجربة التنقل بتقنية الواقع المعزز عند مروره على المنحدرات الخارجية، عن طريق استخدام الأجهزة الذكية التي يحصل عليها عند مكتب الاستقبال للاستمتاع بتجربة المدينة الافتراضية التي تعتمد على تقنيات البنية التحتية الذكية، مما يشكل فرصة مميزة لاستكشاف التقنيات الكورية الذكية والمبتكرة، والتي ترتقي بالحياة نحو الأفضل.

ويقدم الجناح الكوري نمط حياة إبداعياً قائما على أساليب التواصل الجديدة ووسائل التنقل المستقبلية التي تهدف إلى التحول نحو مجتمع أكثر ارتباطاً واتصالا مع إبراز التغيرات التي ستحدثها الابتكارات في كل من العالمين الافتراضي والواقعي، وأهميتها في بناء مجتمع المستقبل، ويقدم عروضاً متنوعة منها العروض الفلكلورية التقليدية الكورية، ومعلومات مختلفة للراغبين في زيارتها.

وقبل انتهاء الزيارة ومغادرة الزائر للجناح الكوري الذي يدعو الزائر للبحث عن معان أعمق وإلقاء نظرة على مستقبل التنقل، يمكنه أن يرى 40 شاشة معلقة في الهواء في فناء الجناح، تتحرك في شكل تموجي، وتعرض كيف يتواصل الناس مع الطبيعة والتقنيات.