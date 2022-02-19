موكيكا وكوبواس وموس الشوكولاتة.. أطباق من غابات الأمازون في إكسبو

المصدر: البيان

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بمكونات مستوحاة من غابات الأمازون البرازيلية، قدم الشيف الشهير تياغو كاستانهو، المعروف بحبه للمطبخ الأمازوني، مجموعة من الأطباق الطازجة والمبتكرة من أغنى الأطباق في العالم، وذلك في جناح البرازيل في إكسبو 2020 دبي.



ومع شرح لمكونات الأطباق المبتكرة، استطاع الحضور تذوق تلك الوصفات، ومن بينها طبق أرز البامونا على ورق شجر الموز مع السمك والروبيان موكيكا، وسمك الأمازون، وسلطة الفول بالزبدة، وموس الشوكولاتة الأمازونية.



وتياغو هو أيضا مؤلف كتاب "الطعام البرازيلي"، الذي يحتوي على أكثر من 100 وصفة برازيلية؛ وقدم خلال الحدث طبق الموكيكا، وهو طبق يعبر بشكل فريد عن الثقافات المختلفة، وطبق كوبواسو، وهي فاكهة من شجرة أصلية من منطقة الأمازون.

