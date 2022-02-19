قُل لي ماذا تأكل أقُل لك من أنت.. فعاليات مميزة في إكسبو حتى 21 فبراير.. ترقبوها

المصدر: البيان

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ضمن برامجه وأنشطته الاستثنائية التي يقدمها إكسبو 2020 دبي، سيحظى زوار الحدث الدولي بفعاليات دولية وثقافية ورياضية وترفيهية مميزة خلال الفترة من 19 ولغاية 21 فبراير الجاري، أبرزها:



اليوم الوطني لجنوب السودان

- 10:15، ساحة الوصل

- 11:15، إحاطة إعلامية، جناح جنوب السودان



المؤتمر الإعلامي الخاص باليوم الوطني لجنوب السودان

- يركز المؤتمر الإعلامي على فرص الاستثمار والتحديات في جنوب السودان

- المتحدثون:

- فخامة سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان

- اللواء رزق زكريا حسن، وزير الحفاظ على الحياة البرية والسياحة

- ماييك أيي دينق، وزير الخارجية

-برنابا ماريال بنجامين، وزير شؤون الرئاسة

-13:00-13:35، مركز إكسبو الإعلامي، الطابق الثاني، غرفة المؤتمرات الإعلامية A



أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش – اليوم الثالث



الاستدامة في إكسبو | حصاد الطبيعة: استدامة متنامية لعالم متنامٍ

-فعالية تسلط الضوء على مبادرات ومعايير ونماذج الاستدامة التي يتبناها إكسبو 2020 والدول المشاركة من أجل غذاء، وزراعة، وتغذية مستدامة، وذلك عبر محتوى الأجنحة المختلفة، وتصميمها، وبرامجها، وعملياتها

- 10:00-13:00 و14:00-15:30، ملتقى الإنسان وكوكب الأرض، شمال وجنوب



أسبوع التنس العالمي في دبي (19-20 فبراير)

-أبطال دوليون من عالم تنس الرجال والسيدات، أمثال جون ماكنرو، وكيم كلايسترز، وريتشارد كراجيسك، يتنافسون في مباريات فردية وزوجية، يتكون كل منها من ثلاث مجموعات

-ساحة إكسبو الرياضية:

-مباراة ودّية فردية لفئة السيدات 19:00-22:30 (19 فبراير)

-مباراة ودّية زوجية لفئة الرجال 21:00-22:30 (19 فبراير)

- مباراة ودّية فردية لفئة الرجال الساعة 18:00 (20 فبراير)



فعاليات أخرى



تحدّي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية

-فرصة لا تفوت للانضمام إلى النسخة الـ11 من تحدّي سبينس 92 لسباق لدراجات الهوائية ضمن بطولة "غراند فوندو العالمية لسباق الدراجات"

- 07:00-09:00، في أنحاء الموقع



منتدى "قدوة – بيسا" للكفاءة العالمية 2022

- تجمع الفعالية ما يزيد على 150 من العاملين وخبراء السياسات وصناع القرار في المجال التعليمي على مستوى العالم، لمناقشة أهمية الكفاءة العالمية للعيش في عالم مترابط، فضلا عن استكشاف آليات تكييفها مع الفصل الدراسي وآثارها الأوسع على المجتمع

- 09:00- 15:15، مركز دبي للمعارض، قاعة 1A جنوب



صادرات سريلانكا من العلامات التجارية

-يهدف هذا المعرض للتعريف بصادرات سريلانكا، ومنتجاتها وخدماتها، واستكشاف الفرص الهائلة في المنطقة

- 17-19 فبراير، الساعة 10:00-22:00، مركز دبي للمعارض، قاعة 1B جنوب

-20 فبراير، الساعة 10:00-16:00، مركز دبي للمعارض، قاعة 1B جنوب



فن التعلم - فنلندا في معرض إكسبو 2020 دبي

-دعوة لحضور فعالية فن التعلم، بمشاركة "جيمس مودرن أكاديمي"، دبي، كليّة تدريب المعلمين بجامعة "أولو"، فنلندا، وشركة "إسكو" الفنلندية لتصميم وتصنيع الأثاث

- 12:00 – 17:00، جناح فنلندا



فعالية عالمية حصرية لعرض مجموعة مجوهرات من البرتغال

-يستضيف جناح البرتغال أسبوع المجوهرات البرتغالي من 19 إلى 25 فبراير، والذي سيشهد إطلاق حملة عالمية جديدة تروج لها "إيه أو آر بي" - جمعية صناعة المجوهرات والساعات البرتغالية - ترافيسيا

- 19:00، جناح البرتغال



أوركسترا الشباب البرازيلية - فالي ميوزيكا

- أوركسترا الشباب البرازيلية هي نتاج مشروع اجتماعي-ثقافي يمنح الأطفال واليافعين الفرصة لتعلم الموسيقى واحترافها

- 19-20 فبراير، الساعة 17:30-18:30، مسرح دبي ميلينيوم



دي جي راحيل

-اختير منسق موسيقى الرقص الإلكتروني "دي جي راحيل"، ومقره دبي، ضمن أفضل 25 دي جي في آسيا عامي 2020 و2021

-20:00 - 21:00 و23:20 – 00:30، منصة اليوبيل



حفل شريا غوشال

-عرض مُذهل تحتفي فيه المغنية الشهيرة شريا غوشال بمسيرتها الفنية الممتدة 20 عاما، والتي تزخر بالألحان المتنوعة

-21:00-23:00، منصة اليوبيل

مشروع فني مشترك "كولورتورا " يقدمه ميشال فاضل ورودج

-دعوة لحضور عرض مميز وواعد يدمج فيه الملحن اللبناني ميشال فاضل ومنسق الأغاني رودج إمكاناتهما وشغفهما بالموسيقى في مشروع فني مشترك تحت عنوان "كولورتورا"

-21:00-23:00، شارع الوصل

حفل موسيقي حي - شفقت أمانت علي خان وحديقة كياني

-حفل تحييه كوكبة من مغني البوب الصوفيين الباكستانيين

-21:00-23:00، ساحة مركز دبي للمعارض



20 فبراير 2022



اليوم الوطني لميانمار

- 10:15، ساحة الوصل



أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش - اليوم الرابع



أرض الخبرة والابتكار | الزراعة المبتكرة والغذاء للجميع

-يشارك في هذه الفعالية، التي تستمر ثلاثة أيام، صناع القرار والباحثين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم لعرض خبرات إسرائيل وابتكارها في مجال الزراعة

- 09:30 – 14:00، جناح إسرائيل



طعام كافٍ للجميع

-فعالية تجمع الطهاة، وصانعي القرار، ورواد الأعمال، ومناصري الشباب، وقادة الفكر، لرفع الوعي بشأن قضية الأمن الغذائي من أجل تقدم البشرية

-10:00–16:00، مركز دبي للمعارض، القاعة2A جنوب



الزراعة في أفريقيا - حلقة نقاش رفيعة المستوى

- يدعوكم جناح المغرب لزيارته والمشاركة في حلقة نقاش رفيعة المستوى تركز على القطاع الزراعي المهم والآخذ في التوسع في أفريقيا، إلى جانب أفضل ممارساته والفرص من أجل غد أفضل

-15:00-17:00، جناح المغرب



الاستثمار في إنتاج الغذاء - تسليط الضوء على الزراعة في تنزانيا والحياة الصحية

-تسلط هذه الفعالية الضوء على فرص الزراعة التجارية في تنزانيا، من خلال اجتماعات تنعقد بين أصحاب الأعمال، وتركز على التواصل مع الأطراف المعنية في سلسلتَي القيمة التجارية والزراعية، بالإضافة إلى موردي المستلزمات الزراعية (الأسمدة العضوية ومبيدات الآفات)

-17:00-19:00، جناح تنزانيا



أسبوع التنس (19-20 فبراير)

- أبطال دوليون من عالم تنس الرجال والسيدات، أمثال جون ماكنرو، وكيم كلايسترز، وريتشارد كراجيسك، يتنافسون في مباريات فردية ومزدوجة، يتكون كل منها من ثلاث مجموعات

- ساحة إكسبو الرياضية:

-مباراة ودّية فردية لفئة الرجال (20 فبراير، الساعة 18:00 بتوقيت دولة الإمارات)



فعاليات أخرى



عرض حصري في إكسبو 2020 لفيلم "سي أو دي إيه" المرشح لجائزة الأوسكار

-تحتفل "منظمة العمل الدولية" باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، بعرض حصري لفيلم "سي أو دي إيه" المرشح لجائزة الأوسكار

- 16:00، مركز الأمم المتحدة



عرض "روك إل كلاسيكو"، يقدمه ستيفان ميلينكوفيتش ونيلي كاراجليتش

-ستيفان ميلينكوفيتش فنان صربي هو الأكثر شهرة في هذا القرن، وشخصية العام الأكثر إنسانية، وهو عازف كمان متميز بمسيرته الموسيقية الزاخرة بصفته عازفا منفردا تتهافت عليه الفعاليات الموسيقية الدولية لما حققه من إرث زاخر من المقطوعات الفردية والحفلات العالمية

-16:00-18:00، منصة الوصل



أوركسترا الشباب البرازيلية - فالي ميوزيكا

- أوركسترا الشباب البرازيلية هي نتاج مشروع اجتماعي-ثقافي يمنح الأطفال والشباب الفرصة لتعلم الموسيقى واحترافها. وتحظى الأوركسترا برعاية شركة فالي للتعدين، ومؤسسة أمازونيا

-17:00-18:00، مسرح دبي ميلينيوم



جاستن فاسكيز

-بعد ظهوره في الموسم السادس من "ذا إكس فاكتور أستراليا" في عام 2014، نال شهرة كبيرة كمطرب شاب. واشتهر المغني الأمريكي المولد بأداء موسيقى ال"آر آند بي" وال"سول"

-20:00 – 21:00، منصة اليوبيل



حفل زاك تابودلو

-زاك تابودلو هو مغني ومؤلف أغاني وموسيقي ومنتج فلبيني. شوهد لأول مرة في الموسم الأول من برنامج "ذا فويس كيدز" ضمن فريق "بامبو"، وبدأ مسيرته الفنية في عام 2018، قبل أن ينال الشهرة في عام 2020 عندما انضم إلى "إم سي إيه ميوزيك/يونيفيرسال" ضمن العلامة التجارية التابعة لها "آيلاند ريكوردز الفلبين"

- 21:30 – 22:30، منصة اليوبيل



21 فبراير



اليوم الوطني لأوروغواي

- 10:15، ساحة الوصل



"ذا غارديل سويت" من أوروغواي

-موعدكم مع عرض رائع من "غارديل سويت" احتفالا بمرور 100 عام على رقصة "لا كومباريستا". بعد العرض الأول في عام 2017، تلته عروض في مقر اليونسكو، و"تياترو فلورنسيو سانشيز"، ومعرض الكتاب، ويوم التراث. استمتعوا بأشهر رقصة تانغو في العالم

- 18:00 – 19:00، مسرح دبي ميلينيوم



أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش - اليوم الخامس



منتدى الغذاء والزراعة وسبل العيش

-يسلط هذا المنتدى الضوء على فرص الأعمال والتقنيات المتطورة والتقدم الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركون الدوليون وشركاء إكسبو 2020 ذوي الصلة بقطاع الأغذية والزراعة والعافية

- 09:00 – 18:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 1A شمال



أرض الخبرة والابتكار | الزراعة المبتكرة في عصر تغير المناخ

-يشارك في هذه الفعالية، التي تستمر ثلاثة أيام، صناع القرار والباحثين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم لعرض خبرات إسرائيل وابتكارها في مجال الزراعة

- 09:30 – 14:00، جناح إسرائيل



المجلس العالمي لأجيال المستقبل | قُل لي ماذا تأكل، أقُل لك من أنت: دور الطعام في حياتنا

-مناقشة بين الشباب وقادة الفكر عن كيفية تناول الأجيال القادمة للطعام، وما الذي سيؤثر في قراراتهم (على سبيل المثال الصحة والأخلاقيات)، وما إذا كانوا سيسعون إلى الاكتفاء الذاتي عن طريق زراعة غذائهم

- 10:00 – 13:00، مدرج تيرّا



دعوة للتعرّف إلى مبتكِر من برنامج إكسبو لايف – "فيتيبورت" و"آي أو بي إيه"

- ندعوكم للتعرف على بيتر غيتشوكو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة هايدروبونيكس أفريكا في كينيا؛ مارتينا دروبنا، المؤسس المشارك ومديرة التسويق في فيتيبورت؛ ومارتن كاريونجي أولي ساناغو، مدير "آي أو بي إيه"، ومساهماتهم في مجال الزراعة المستدامة

-13:30 – 15:00، جناح "مبدعون في الخير" من إكسبو لايف



المجلس العالمي للمرأة

– يناقش وضع المرأة بدءا من كونها مُزارعة إلى سيدة رئيسة: تطوير قطاع زراعي قائم على المساواة بين الجنسين

- كيف يمكننا دمج معرفة المرأة ووجهات نظرها ضمن عمليات صُنع القرار بشأن الغذاء والزراعة وسبل العيش؟ انضم إلينا في هذه الفعالية، فيما نستكشف هذا السؤال ونُلقي الضوء على المكانة المهمة التي تتمتع بها المرأة في هذا القطاع

- 15:00 – 16:30، جناح المرأة



سلسلة تأثير إكسبو لايف: "تزويد الفلاحين والمزارعين بالبيانات الصحيحة"

-تستضيف هذه الفعالية مناقشة القدرات ومدى دقة البيانات في القطاع الزراعي وتستكشف طرقا مختلفة لاستخدام علم البيانات لتحقيق أقصى قدر من الإنتاج الزراعي

-16:00 – 17:00، منطقة الفرص



فعاليات أخرى



مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية 2022

-تتيح النسخة الثالثة من المؤتمر، عبر شعاره "الهيئات والعالم الجديد: المرونة والتجديد"، منصة لاستكشاف كيف يمكن للهيئات التأقلم مع التأثيرات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، واستلهام شراكات جديدة واستكشاف استراتيجيات وإعادة الابتكار

- 09:30 – 17:30، مركز دبي للمعرض، القاعتان 2A و 2B، شمال، شمال المجلس



منتدى "الأردن للابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال في دبي - JOIITED"

-نظمت جمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردنية – inta@j & StartupsJo Council هذا المنتدى بالشراكة مع وزارتي الاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال والاستثمار الأردنيين، ومجلس الأعمال الأردني في دبي

- 10:00 – 17:00، القاعة 2A جنوب، دبي، مركز دبي للمعارض



الطاقة من أجل الحياة – تركيز على إحداث ثورة في قطاع الطاقة التنزاني

-دعوة لاستكشاف كيف تقوم تنزانيا باستغلال قطاع الطاقة لديها في ابتكار طرق إنتاج أكثر اخضرارا واستدامة. وستركز الفعالية على الطاقة كوسيلة للحياة، وطرق توليد طاقة صديقة للبيئة، فضلا عن توظيف التقنيات الحديثة في إنتاج الطاقة

- 14:00 – 16:00، جناح تنزانيا



كأس إكسبو للفوسبول

- تُنظَّم منافسات كأس إكسبو للفوسبول في جناح الأرجنتين. تفضلوا بزيارة الجناح للاستمتاع بالأجواء المرحة للعبة الفوسبول، ولا تنسو تشجيع بلدكم

- 15:00 – 17:00، جناح الأرجنتين



مؤتمر عين بوشريط

-دعوة للانضمام إلى هذا المؤتمر الباهر عن الآثار في الجزائر، حيث يتناول بروز أول دليل على وجود قطع أثرية حجرية وعلامات القطع التي يسببها أشباه البشر والتي يعود تاريخها إلى 2.6 مليون عام، وهو ما يعني أن أشباه البشر الأسلاف قد سكنوا المنطقة في وقت مبكر عما كان يُعتقد سابقا

- 15:00 – 17:00، مدرّج تيرا



أوركسترا الجاز الوطنية: فرقة "أول ذات جاز" | إيطاليا

-دعوة للاستمتاع والانبهار حيث تصحبنا هذه الأوركسترا عبر تاريخ الموسيقى الإيطالية، بدءا من فترة ما بعد الحرب حتى يومنا هذا، وتعزف فيها ألوانا من الموسيقى التصويرية الشهرية لأفضل الملحنين السينمائيين – بأسلوب موسيقى الجاز المثالي

-20:30 – 22:00، مسرح دبي ميلينيوم



