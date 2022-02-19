الموسيقى الكلاسيكية تلتقي «البريك دانس» في جناح ألمانيا

المصدر: البيان

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التقت الموسيقى الكلاسيكية «البريك دانس» في جناح ألمانيا في إكسبو 2020 دبي، حيث استضاف الجناح أبطال العالم في البريك دانس لأربع مرات "فلاينغ ستيبس" والموسيقيّ كريستوف هاغل، الذين قدمّوا عرضا رائعا بعنوان "Flying Bach" ضمن جولتهم العالمية 2022، والتي انطلقت من إكسبو 2020 دبي.

يُقام عرض "Flying Bach" ضمن فعاليات أسبوع برلين في جناح ألمانيا؛ ويتغلب العرض على الحدود بين الموسيقى الكلاسيكية وثقافة البوب، لأنه يربط الناس بطريقة خاصة جدًا. وحول هذا العرض، قال مايكل روزمان، أحد مؤسسي شركة فلاينغ ستيبس: "إنهما عالمان منفصلان؛ لقد اعتبرنا ذلك بمثابة تحدٍ. قلنا ‘كيف سنفعل هذا، لا نعرف شيئًا عن الموسيقى الكلاسيكية’. لقد فاجأوا جمهورهم".

طاف عرض "فلاينغ ستيبس" أكثر من 60 دولة على مر السنين، مع بيع أكثر من مليون تذكرة؛ وقد أسعد الجماهير في جميع أنحاء العالم.