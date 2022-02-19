الروك الصوفي يبهر زوار إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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أبهر الروك الصوفي زوار إكسبو 2020 دبي، حيث روت فرقة الروك الصوفي الباكستانية الشهيرة "جنون" عطش عشاق هذا النوع من الأغاني والموسيقى، إذ امتلأ مركز دبي للمعارض في إكسبو الجمعة بالحضور من جميع الجنسيات للاستمتاع بهذا الفن المميز.



وقال عازف الغيتار الشهير براين: "آتي إلى دبي كثيرا وأقيم الحفلات، وفي كل مرة آتي إلى دبي، أجدها أجمل وأنقى؛ واليوم أشعر بالفخر لأني أحييت حفلا فنيا في إكسبو 2020 دبي".



وعن مصدر الإلهام، قال علي: "ما يلهمني أساسا هو العدم؛ هو ما يمر به معظم الفنانين عندما يجلسون في المنزل ويتلاعبون بإبهامهم. لذلك مثّل هذا العدم". وعن رسالة الفرقة للعالم، قال سلمان: "رسالتنا للعالم الذي يجتمع في إكسبو 2020 دبي أنه على البشر أن يتحدوا، لنتمكن من تجاوز التحديات العالمية مثل التغير المناخي والأوبئة".



وجنون هي فرقة من رواد الروك الصوفي، ينحدر أعضاؤها من باكستان والولايات المتحدة، وتأسست في عام 1990؛ وهي أحد أنجح الفرق الموسيقية في جنوب آسيا وباكستان على الإطلاق، حيث باعت أكثر من 30 مليون أسطوانة في جميع أنحاء العالم. والتأم شمل الفرقة اليوم في إكسبو 2020 دبي ليؤدوا أول عرض لهم منذ خمس سنوات.