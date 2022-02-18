الشاب فضيل وبوني تايلر مع نجوم عالم الثمانينات في أمسيات إكسبو الموسيقية

المصدر: دبي – بشار باغ

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لايزال في جعبة إكسبو 2020 دبي المزيد من المفاجآت الفنية، إذ يواصل استقطاب نجوم الموسيقى والغناء من مختلف أنحاء العالم ومن مختلف الأجيال، ويقدم الحدث خلال الأسبوع المقبل مهرجان "إكسبو ستريت ميوسك"، وفي الحفلة الأولى بتاريخ 22 فبراير في حديقة المهرجان بموقع إكسبو، يشارك نجوم الغناء من المغرب العربي وفي مقدمتهم الشاب فضيل و نوردو ومرتضى بأمسية موسيقية لن تنسى.

أما لعشاق موسيقى الديسكو والروك من حقبة الثمانينات، ستشارك نجمة الغناء الويلزية الشهيرة بوني تايلور في حفل موسيقي ضخم بساحة الوصل في 27 فبراير، وسيشارك في الحفل فرقة "فيلديج بيبول" الأمريكية بالإضافة إلى ميزي ويلامز من فرقة "بوني إم" المعروفة.