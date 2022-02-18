4 أجنحة تحتفل بزوارها المليون الأسبوع الجاري في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت إيطاليا وإسبانيا والهند واستراليا تسجيل مليون زائر لجناح كل منها في إكسبو 2020 دبي منذ بداية الحدث العالمي حتى الاسبوع الجاري.

واحتفل كل جناح باستقبال الزائر رقم مليون مع استمرار زخم اكسبو 2020 دبي الذي يقدم باقة متنوعة من الأنشطة الفنية والاستعراضية والثقافية للزوار بالتزامن مع الحفلات الموسيقية وفعاليات الأعمال.

وكانت أجنحة كل من سويسرا وتايلاند قد أعلنت تسجيل مليون زائر خلال الأسبوع الماضي.

وتصدرت السعودية سباق استقطاب الزوار بفضل تميز جناحها وتنوع فعاليته حيث كانت أول دولة تعلن تسجيل مليون زائر إلى جناحها بإكسبو 2020 دبي بتاريخ 18 نوفمبر الماضي، أي بعد 49 يوماً من انطلاق الحدث، وبحلول 5 يناير الماضي بلغ زوار الجناح السعودي مليوني زائر، وسرعان ما وصل عدد الزوار إلى 3 ملايين زائر يوم الأحد الماضي 13 فبراير.

كما سجل جناح الكويت مليون زائر في 21 ديسمبر الماضي أي بعد 74 يوماً على انطلاقة إكسبو 2020 دبي.

وفي 11 يناير من العام الجاري أكملت فرنسا تسجيل مليون زائر لجناحها، تلتها البرازيل التي اعلنت استقبال زائرها رقم مليون في 24 يناير.