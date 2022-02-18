العلماء يزور «الجمال يجمع الناس»

المصدر: دبي - البيان

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زار المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، بحضور محمد حامد، المدير التجاري بمكتب سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وعدد من موظفي الوزارة، جناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي، الذي يحمل شعار «الجمال يجمع الناس».



وكان في استقباله والوفد المرافق له، باولو جليسنتي، المفوض العام لجناح إيطاليا، وعدد من مسؤولي كبريات الشركات الإيطالية، حيث اطلع على جهود إيطاليا في مجالات الطاقة، وخصوصاً الطاقة النظيفة والاستدامة، والتغير المناخي، ومساعيها الواضحة لتحقيق الريادة بمختلف المجالات، لا سيما الزراعة العضوية ذات الطابع المستدام.



ثقافة

كما تعرف إلى التراث الثقافي والحضاري الذي اتسمت به إيطاليا عما سواها من دول العالم، والتجارب التي يعرضها الجناح التي تجسّد الحضارة الإيطالية الغنية والتطور التكنولوجي الكبير الذي تشهده في المجالات كافة، واطلع كذلك على الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاعات المرتبطة في الطاقة بمختلف أشكالها.



تجربة

الجدير ذكره أن الجناح الإيطالي في «إكسبو 2020 دبي»، الذي يقع في منطقة الفرص، يتيح لزواره خوض تجربة فريدة لاكتشاف تاريخ الدولة وريادتها في العديد من المجالات، ويجسد تصميم الجناح الذي يشغل مساحة 3500 متر مربع بارتفاع 25 متراً، صورة 3 هياكل لسفن مقلوبة، تغطي سقف المبنى، منتصبة فوق أعمدة طويلة، يحمل كل منها لوناً من ألوان علم إيطاليا الثلاثة، الأخضر والأبيض والأحمر، وتبدو من أعلى مثل زهرة بثلاث بتلات متفتحة، حيث يهدف التصميم إلى الاحتفاء بالمستكشفين الإيطاليين.