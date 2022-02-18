برعاية محمد بن زايد.. إكسبو 2020 دبي يستضيف غداً "منتدى قدوة - PISA للكفاءة العالمية 2022"

المصدر: وام

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يستضيف "إكسبو 2020 دبي" غدا فعاليات "منتدى قدوة - PISA للكفاءة العالمية 2022" .. بمشاركة ما يزيد على 150 متخصصاً في مجال التعليم .. إضافة إلى خبراء السياسات وصناع القرار من جميع أنحاء العالم.

ويناقش المشاركون أهمية الكفاءة العالمية للعيش في عالم مترابط، فضلاً عن استكشاف آليات تكيفها مع الفصل الدراسي، وآثارها الأوسع على المجتمع.

وينظم المنتدى الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومعهد بوصلة.

ويشهد المنتدى الإعلان عن تقرير PISA الجديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يتمحور حول التعليم من أجل تحقيق الكفاءة في سياقات مختلفة، بما في ذلك المشاركة في القضايا العالمية ومتعددة الثقافات.

وقال محمد خليفة النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي.. " إن المعلمين اليوم يمتلكون ثروة هائلة من البيانات والإستراتيجيات والفرص التي أصبحت في متناول أيديهم، بدءاً من التقنيات الناشئة إلى المناهج متعددة التخصصات .. فيما يتمثل التحدي القائم حالياً في الدمج المستمر لهذه المناهج لتمكين طلاب اليوم من امتلاك الأدوات اللازمة، ليس فقط لعيش حياة كريمة، وإنما لإكسابهم القدرة على لتوصل إلى الحلول الفاعلة لأصعب العقبات التي نواجهها عموماً، سواء كانت مرتبطة بالصحة العامة العالمية أو تغير المناخ".

وتلقي مجموعة من كبار المتحدثين كلمات رئيسية، بمن فيهم عدد من المسؤولين الإماراتيين، وأندرياس شلايشر، مدير قسم التعليم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لإثراء جلسات المنتدى على مدار اليوم.

وقال أندرياس شلايشر " لقد أظهر وباء كورونا مدى ترابطنا كمجتمع عالمي في وقتنا الراهن، إذ يمكن أن تتحول مشكلة وقعت في بلد ما إلى تحدٍ يواجه كافة الدول بسرعة. وينطبق الأمر ذاته على الحلول القائمة على التكنولوجيا، حيث يمكن لفكرة كبيرة واحدة أن تحدث ثورة لتغيير طريقة عيشنا. لذلك فإنه يتحتم علينا توفير الدعم للطلاب، ومساعدتهم على فهم دورهم في مجتمعاتهم المحلية والمجتمعات العالمية على حد سواء. ومن هنا تبرز قيمة التعليم من أجل تحقيق الكفاءة العالمية".

وقال جون ديني، الأمين العام لمعهد بوصلة " يمتلك المعلمون اليوم موارد هائلة يمكنهم الاستفادة منها. ومع ذلك فإننا نواجه تحدياً حقيقياً لوضع خريطة طريق لتمكين أفراد وقادة الغد في ظل وفرة الموارد ونأمل التوصل إلى حل هذه المشكلة مع "منتدى قدوة" من خلال الحوار مع الخبراء الذين يمكنهم الاستفادة من البيانات والخبرة، للقيام بدورهم في رسم معالم الطريق في المستقبل".

ويشكل "قدوة" جزءاً مهماً من بيئة الإمارات التعليمية متعددة الثقافات والقائمة على التفكير المستقبلي، ويسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في مجال التعليم، لتركيزها على تطوير مهارات وممارسات الكفاءة العالمية في الفصول الدراسية، بما يتماشى مع أهداف برنامج مسرعات حكومة أبوظبي "غداً 21".

يذكر أن المنتدى يعقد كل عامين، ويحظى بالدعم الاستراتيجي من قبل عدد من الشركاء، بما فيهم وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص.

ولحضور الجلسات الافتراضية للمنتدى، يمكن زيارة موقعه الإلكتروني: www.qudwa.com.