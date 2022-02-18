«Sora» تحصد صدارة مسابقة رواد الأعمال

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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حققت شركة «Sora» المركز الأول، في مسابقة رواد الأعمال، التي عقدت في ختام فعاليات منتدى «المناطق الاقتصادية الإبداعية الحرة»، الذي نظمته كليات التقنية العليا على مدار ثلاثة أيام في إكسبو 2020، وهي عبارة عن شركة توصيل تسعى إلى أن تكون واحدة من الشركات المستقبلية الرائدة في توفير حلول التكنولوجيا المتقدمة لنقل وتوصيل البضائع، وتعمل الشركة على تطوير نظام ذكي ذاتي لإدارة صناديق البريد الشخصية، لمؤسسها خالد الصباحي.



في حين كان المركز الثاني من نصيب شركة «E-Bakery»، والتي تسعى لعمل نقلة في طريقة تسوق المستهلكين لمنتجات المخبوزات. ويمكن للمستهلكين عبر المنصة الرقمية للشركة طلب مجموعة متنوعة من المخبوزات العالية الجودة من العديد من المخابز، وتركز «E-Bakery» على تقديم خدمة متميزة من خلال تمكين العملاء من الاختيار من بين عدة موردين مع توفير تجربة دفع سلسة، وكذلك إدارة الطلبات وتفاصيل الاستلام والطلبات الخاصة، لمؤسسها أحمد شايع.



منصة



في حين حازت شركة «Kanz Art» على المركز الثالث، وهي عبارة عن منصة فنية تتيح للفنانين تقديم أعمالهم وتحفهم الفنية إلى عموم شرائح المجتمع عبر مشهد فني وتجاري مزدهر، وتتمثل رؤيتها في تمكين التواصل والتفاعل بين الفنانين وأمناء المتاحف والمتعاونين والمجتمع بأسره على مستوى المنطقة وفي أي مكان آخر على نطاق العالم، لمؤسسها علي النويس.



وفي الختام تم تكريم الفائزين والتقاط صورة جماعية مع أصحاب الشركات العشر المتنافسة من طلبة وخريجي الكليات، وسط إشادة بجهودهم وأفكارهم من قبل لجنة التحكيم والحضور.



منافسة



وتنافست 10 شركات ناشئة لرواد أعمال من طلبة وخريجي كليات التقنية العليا، في المسابقة وتمثل هذه الشركات مخرجات المناطق الاقتصادية بالكليات والتي تقدم خدمات وحلولاً ومنتجات ذات جدوى اقتصادية.



وتأتي هذه المسابقة ضمن فعاليات المنتدى الذي أقيم على مدار يومين متتاليين بمشاركة أكاديميين وممثلي قطاعات عمل ومختصين، وناقش التطورات الجديدة والاتجاهات المستقبلية في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والاستدامة في ضوء آثار وتداعيات جائحة (كوفيد19)، ودور البحوث التطبيقية والابتكار في دعم التنمية في تلك القطاعات، وكيفية ضمان جاهزية الطلبة بالمهارات وخصوصاً التكنولوجية للتعامل الناجح مع سوق العمل وتحدياته وتمكينهم من تطوير أفكارهم وتأسيس شركاتهم.



استعراض



واستعرض 10 من طلبة وخريجي كليات التقنية العليا من رواد الأعمال خلال المسابقة أفكار شركاتهم والخدمات التي يقدمونها وكيفية تأسيسها في المناطق الاقتصادية الإبداعية الحرة في الكليات ضمن برنامج «تطوير الشركات الناشئة»، وقامت لجنة التحكيم التي تضم كلاً من: جاسم آل رحمة المدير العام لجمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين، ويعقوب السركال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ياس للاستثمار، وليلى المراشي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Cado Gifting»، بتقييم الشركات المتنافسة واختيار الشركات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.



افتتاح



وافتتح فعاليات اليوم الختامي البروفيسور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، مثمناً التفاعل الذي حظي به المنتدى على مدار يومين بمشاركة الشركاء وممثلي قطاعات العمل المختلفة، ومناقشتهم للمستجدات والتطورات الحادثة في عدد من القطاعات الحيوية من صحة وتعليم واستدامة وتكنولوجيا متطورة بما يدعم تطوير النشاط البحثي وتعزيز فرص الابتكار وخلق الأفكار في مواجهة التحديات والمتغيرات في سوق العمل، مشيراً إلى تمتع كليات التقنية بشراكات كبيرة ومتميزة مع مؤسسات القطاع الصناعي الحكومية والخاصة، وانعكاس ذلك على فرص التدريب والتطوير والتوظيف للطلبة.



تحديات



وأضاف أن الكليات لم يعد دورها محصوراً في تخريج الطلبة فقط، بل اتسع إلى تخريج الشركات ورواد الأعمال من الشباب الإماراتي الذي بات اليوم أكثر وعياً بالسوق وتحدياته ومتطلباته وأكثر شغفاً وطموحاً لتأسيس نشاطه التجاري الخاص، مما يعزز من مساهمة الكليات المباشرة في التنمية الاقتصادية بالدولة، مشيراً إلى أن الكليات من خلال المناطق الاقتصادية الإبداعية الحرة والتي عملت عليها منذ العام 2019 حتى اليوم أصبح لديها أساس جيد من المعرفة والخبرة والشراكات لدعم الطلبة في التوجه نحو تحويل مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة من خلال برنامج «تطوير الشركات الناشئة»، الذي يمثل خارطة طريق للفكرة وصولاً لدخولها السوق كشركة ناشئة لديها فريق عمل وخط إنتاج، منوهاً لثقته الكبيرة في الشباب من جيل اليوم وما يتمتعون به من مهارات وخصوصاً التكنولوجية التي تمكنهم من صناعة مستقبلهم الوظيفي.