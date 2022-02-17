إنشاء مجلس أعمال إماراتي مجري

المصدر: دبي - وام

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وقّع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وغرفة التجارة والصناعة المجرية، مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الأعمال، وذلك على هامش الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية الإماراتية المجرية بدبي.

وقّع المذكرة في جناح جمهورية المجر بإكسبو 2020 دبي، حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، ومعالي بيتر زيغارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجرية، بالإنابة عن غرفة التجارة والصناعة المجرية.

وقال ابن سالم إن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال مشترك، جاء ثمرة لجهود مستمرة للارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين.. مشيراً إلى أن المجلس سيضطلع بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية في مجال التجارة والاستثمار والتقنيات والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات.

وأوضح أن المجلس سيركز على القطاعات المستهدفة بين البلدين في مجالات الزراعة والسياحة والإنشاءات والصحة والتعليم، والتي تتوفر بها فرص كبيرة للاستثمار والشراكة بين الجانبين، منوهاً بالفرص الاستثمارية في المجر، من خلال موقعها الجغرافي، الذي يشكل مدخلاً للعديد من الأسواق الأوروبية، وفرصة للمصدرين الإماراتيين لزيادة صادراتهم إلى تلك الأسواق.