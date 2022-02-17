ديوكوفيتش.. الأول عالمياً في ضيافة الأضخم دولياً

المصدر: دبي - مجد عبدالله

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جال نجم التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، في موقع إكسبو 2020 دبي، الحدث الدولي الأضخم، وقام بجولة في عدة أماكن من الحدث العالمي وسط تفاعل كبير من محبيه ومعجبيه، وزار النجم العالمي جناح بلاده صربيا وكتب كلمة في السجل الخاص بكبار الزوار، كما التقى عدداً من الزوار الذين كانوا بانتظاره للحصول على توقيعه.

ويزور ديوكوفيتش دبي لتقديم فكرة عن مؤسسته الإنسانية التي تحمل اسمه، وتهدف إلى إحداث تغيير دائم في حياة الأطفال المحتاجين في صربيا، وتؤمن المؤسسة أنه من خلال دعم الأطفال الصغار، يمكن دفع الإنسانية نحو الأفضل.

ويعد ديوكوفيتش واحداً من أشهر لاعبي كرة المضرب وسبق أن حقق العديد من الإنجازات والظفر بعدد من الألقاب التي تجاوزت الـ 85 لقباً منها 20 بطولة من البطولات الأربع الكبرى المعروفة بـ«غراند سلام».