مليون زائر لجناح أستراليا في إكسبو 2020 دبى

المصدر: وام

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كشفت اللجنة المنظمة لجناح أستراليا في معرض إكسبو 2020 دبي، عن وصول عدد زوار الجناح الى مليون زائر من مختلف الجنسيات، فضلاً عن الوفود الرسمية منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر الماضي.

وقال جوستن ماكجوان المفوض العام لجناح أستراليا، إن جناح بلاده في معرض إكسبو 2020 دبي، يتألق بفخر واعتزاز، منوهاً أن معرض إكسبو2020 دبي، لأن هذه منصة عالمية تجمع دولاً مختلفة، بهدف عرض إمكاناتها التجارية وتراثها الثقافي. ولأن أستراليا وجهة استثمارية مهمّة ومتنامية، فقد منحنا معرض إكسبو 2020 دبي، فرصة فريدة للتواصل مع الشركاء العالميين وبالتعريف بالفرص والمناخ الاستثماري في أستراليا.

وأضاف: يسعدنا أن نرى تفاعل الزوار الذين يرغبون في الاستفادة من الفرص والإمكانيات التي تقدّمها أستراليا الحديثة.

ولفت جوستن إلى أن استقطاب الجناح لمليون زائر حتى الآن يعتبر إنجازاً مهماً للغاية، ويثبت هذا أن جناح أستراليا وجهة مفضلة لزوار معرض إكسبو 2020 الذي منحنا الفرصة لعرض أفضل ما في أستراليا، ونتطلع إلى استمرار الترحيب بالزوار حتى نهاية المعرض.

وأشار إلى أن العروض الترفيهية والثقافية اليومية التي لم تتوقف على مسرح الساحة الأمامية وكذلك استعراض المأكولات الأسترالية اللذيذة ساعد على استقطاب المزيد من الزوار.

ولفت إلى أن جناح أستراليا استضاف العديد من اللقاءات والفعاليات المرتبطة بالاستثمارات المتحة في الكثير من القطاعات وبمختلف ولايات أستراليا.