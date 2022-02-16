الفيلهارمونية العربية.. فعاليات مشوقة في إكسبو حتى 19 فبراير ..انضموا للفرح

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي فعاليات دولية وأنشطة ثقافية وترفيهية مشوقة وممتعة خلال الفترة من 16 إلى 19 فبراير الجاري، أبرزها:





اليوم الوطني لكينيا

-10:15، ساحة الوصل

-عرض حي ومبهر ومفعم بالألوان، يستعرض الموسيقى والرقص الكيني التقليدي،تؤديه فرقة الرقص الوطنية الشهيرة في الدولة، 16:00-17:00، ساحة الوصل



مارجريت كينياتا، السيدة الأولى | كينيا

-الرؤى والرحلات

- 14:30-15:30، جناح جمهورية كينيا



فعاليات أخرى



الشباب العماني يبتكر

-تجسيدا للشعار الرئيسي لإكسبو 2020 دبي "تواصل العقول وصنع المستقبل"، تقدم سلطنة عمان منتدى عمان للابتكار (مكعب الابتكار)، "من عمان إلى العالم"، لإظهار القدرات الوطنية للشباب العماني والحلول التقنية التي يقدمها

- 10:00-16:00، مدّرج تيرّا



روسيا: منتدى الأعمال الزراعية

-مؤتمر مُكرس لتطوير صناعة المواد الغذائية في روسيا، لإثراء الفرص أمام شركات الأغذية الروسية لدخول الأسواق العالمية

- 13:00-16:30، للمشاركة، يرجى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التالي:

- https://www.expo2020russia.org/en/event/20220216.html



برنامج مسرّع الابتكار وبرنامج خطة الضمانات من صندوق محمد بن راشد للابتكار

- صندوق محمد بن راشد للابتكار هو مبادرة حكومية تهدف لدعم الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر برنامج خطة الضمانات، الذي يدعم المبتكرين المؤهلين، وبرنامج "مسرع الابتكار"، الذي يحدد الأدوات اللازمة للابتكار، ويقدم خدمات مصممة حسب الطلب للمبتكرين

- 14:00-15:00، منتدى الفرص



منتدى المقاطعات والكتلة الاقتصادية الإقليمية

-منتدى يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الوفيرة التي توفرها المقاطعات الكينية، وتعزيز المشاركة في المناقشات المتعلقة بالقضايا الرئيسية والفرص التجارية

- 14:30-17:30، قاعة أبوظبي، غرفة عجمان للاجتماعات، غرفة دبي للاجتماعات



مصمم الأسبوع في منصة التصميم الإماراتي "منصّة"، عمّار كالو

- 18:00-20:00 ، منصة في (فندق روف)



الفعاليات الترفيهية



هدية من المسرحيات الموسيقية | إستونيا

-تنضم فرقة موسيقية مكّونة من ثماني سيدات إلى المغنية الإستونية حنا-لينا ڤيسا وعازف البيانو يوهان راندفيري على خشبة المسرح. وسيحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بعدة مقاطع من مسرحيات برودواي الموسيقية بدءا من "ويست سايد ستوري"، و"غريس"، ووصولا إلى"ويكيد"، وغيرهم

-15:00-16:00، منصة اليوبيل



انشقاق الفجر (ذا داون إذ بركينغ )| ليتوانيا

-دعوة للاستمتاع بالأغاني الكلاسيكية الرائعة، الممزوجة بتأثيرات الموسيقى الشعبية الليتوانية مع مارتيناس ليفيكيس، أشهر عازفي الأكورديون المنفردين في العالم، والذي يصف آلته الموسيقية بـأنها حقا "صندوق الخدع السحرية"

-17:00-18:15، منصة اليوبيل



أوركسترا القدس الشرقية والغربية

-دعوة للاستمتاع بمزيج من إيقاعات الشرق الأوسط والأندلس والمغرب العربي، حيث ينتمي الموسيقيون في هذه الأوركسترا إلى ثلاث مجموعات ثقافية ودينية، ويعزفون على آلات موسيقية عربية، وهم خريجو أكاديميات موسيقية تابعة للاتحاد السوفيتي السابق، وموسيقيون إسرائيليون من جيل الشباب

- 18:00-19:30، مسرح دبي ميلينيوم



المسرحية الموسيقية "لماذا؟"

-مسرحية موسيقية ساحرة أطلقها إكسبو 2020 دبي، من إخراج المخرج العالمي شيخار كابور، مع موسيقى من ألحان المؤلف الموسيقي الشهير الحائز على جائزتي غرامي والأوسكار، إيه. آر. رحمان.

- 20:00-20:45، ساحة الوصل



نورة فتيحي

-ممثلة وعارضة أزياء وراقصة ومغنية ومنتِجة كندية، اشتهرت بعملها في مجال صناعة الأفلام الهندية. وقد ظهرت في الأفلام الهندية الناطقة بلهجات التيلجو والمالايالامية والتاميلية. كانت قد ظهرت للمرة الأولى في الفيلم البوليوودي "رور: تايغرز أوف ذا سن داربنز"

-20:00-21:00، منصة اليوبيل



المشهد الموسيقي الجديد والمدهش | المغرب

-الموسيقى الأمازيغية القديمة متنوعة الأساليب لاعتمادها على التقاليد الشعبية الشفوية، فضلا عن موازين وأنماط إيقاعية خاصة، بما في ذلك الموسيقى الخماسية والإيقاعات الأفريقية. دعوة إلى الاستمتاع هنا بالموسيقى التي تغمرها الإيقاعات المعاصرة

- 21:00-22:00، مسرح دبي ميلينيوم



من كريت إلى ماندين

-اتحاد الألحان من ثلاث قارات: ألحان "ليرا" الكريتيَّة التي تُغنى بهدوء وسلاسة، و"كورا أربيجيو" الأفريقية، والصوت العميق والجامح لآلة "ديدجيريدو" الأسترالية، التي ستصنع معا نسيجا موسيقيا جديدا

- 20:30-21:45، منصة اليوبيل



17 فبراير



اليوم الوطني للدنمارك

- 10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لكوسوفو

- 16:15، ساحة الوصل



أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش- اليوم الأول



النساء في شبه الجزيرة العربية والإسلام: المرأة خلف ازدهار الصحراء

-فرصة لاكتشاف التجارب الملهمة للنساء في أنحاء العالم العربي، والاستماع إلى قصصهن عن الدور التحفيزي الذي أدته المرأة عبر التاريخ، لنشر القيم المرتبطة بالغذاء والزراعة وسبل العيش

-11:00-13:00، جناح المرأة



دعوة للتعرّف إلى مبتكِر من برنامج إكسبو لايف –"غراسلاندز كاميرون"

-دعوة للتعرف إلى مانكا أنغوافا، المدير الإداري لـ"غراسلاندز كاميرون"، وهي مؤسسة اجتماعية تقدم التمويل الزراعي لصغار المزارعين، وتعزز سلاسل الإمداد الغذائي المحلي. تقدم المؤسسة للمستفيدين التمويل القائم على الأصول، والخدمات الإرشادية، ودعم ما بعد مرحلة الحصاد

-13:30-14:00، جناح "مبدعون في الخير" من إكسبو لايف



دعوة للتعرّف إلى مبتكِر من برنامج إكسبو لايف –"كروبيتال"

-دعوة للتعرف إلى الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "كروبيتال"، وهي شركة ناشئة توفر لصغار المزارعين الفلبينيين الوصول المتكامل إلى رأس المال، والأسواق، والتأمين، والتقنية بأسعار معقولة، بما يزيد من أرباحهم

- 14:00-14:30، جناح "مبدعون في الخير" من إكسبو لايف



دعوة للتعرّف إلى مبتكِر من برنامج إكسبو لايف –"ماي آغرو"

-دعوة للتعرف إلى ديبتي ماثيو، المدير العام لشركة "ماي آغرو" في مالي، وهي مؤسسة اجتماعية ابتكرت نموذجا يمكّن المزارعين من استثمار أموالهم الخاصة في البذور والأسمدة والأدوات عالية الجودة، ويمنحهم التدريب بهدف زيادة محاصيلهم ودخلهم بشكل كبير

- 14:30-15:00، جناح "مبدعون في الخير" من إكسبو لايف



الاستثمارات في قدرات المرأة والنتائج العائدة عليها

-تقدم منظمة "سوستينابيل غروارز رواندا" لمزارعات البن التدريب الزراعي الذي يساهم في النهوض بأربعة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

-15:00-16:00، ركن "المتحدثون" في منطقة أفضل الممارسات



سلسلة تأثير إكسبو لايف:

-"حل مشكلة التدفق النقدي للمزارعين أصحاب المزارع الصغيرة"

-تستضيف هذه الفعالية حلقة نقاشية حول كيفية الاستفادة من نماذج التمويل المبتكرة والتقنية لمعالجة مشكلات التدفق النقدي وسبل العيش لصغار المزارعين

- 16:00-17:00، جناح "مبدعون في الخير" من إكسبو لايف



المجلس العالمي | مزارع المستقبل

-يجتمع قادة الفكر، وأصحاب الرؤى، وصُناع التغيير للنظر في الابتكارات المستقبلية التي ستساعد المزارع على زيادة إنتاجيتها، أثناء الحد من تأثيرها البيئي

- 16:00-18:00، جناح أستراليا



فعاليات أخرى



مؤتمر زيمبابوي للتجارة والاستثمار

-يسلط هذا المؤتمر الضوء على التجارة والفرص الاستثمارية في زيمبابوي،وكيف يمكن للمشاركين ممارسة الأعمال في البلاد، حيث سيرأس وزراء حكوميون من زيمبابوي وفدا من الشركات المسؤولة عن الزراعة، والطاقة، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى التعدين والسياحة في هذه الفعالية رفيعة المستوى

-09:00-19:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A شمال، الغرف 1 و2 و5 شمال



صادرات سريلانكا من العلامات التجارية

-يهدف هذا المعرض للتعريف بصادرات سريلانكا، ومنتجاتها وخدماتها، واستكشاف الفرص الهائلة في المنطقة. وعبر إكسبو 2020 دبي، نأمل أن نسهّل أي مشروعات/ممارسات أخلاقية محتملة في قطاع الأعمال السريلانكي من أجل التصدير إلى السوق العالمية

-09:00-10:00 (من 17 حتى 19 فبراير)، و09:00-16:00 (20 فبراير)، مركز دبي للمعارض، قاعة 1B جنوب



اليوم العالمي لمرونة السياحة

-ينطلق "اليوم العالمي لمرونة السياحة" للمرة الأولى من إكسبو 2020 دبي، حيث يطلقه إدموند بارتليت، وزير السياحة في جامايكا، والرئيس المشارك لمركز مرونة السياحة العالمية وإدارة الأزمات، وهو من ابتكار وزير السياحة الجامايكي

-13:00-19:00، جناح موانئ دبي العالمية



البث المباشر رقم 1 لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي من إكسبو 2020

-بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، باستخدام آيفون وأداة تثبيت (محمولة) من طراز "دي جي آي أو إس إم 2"، وميكروفون لاسلكي

-16:00-18:20، في أنحاء الموقع



عرض الأزياء الإسلامية | إيران

-فرصة لا تُفوت لحضور هذا العرض، والاستمتاع بمشاهدة أحدث الصيحات والتصميمات في عالم الأزياء الإسلامية والإيرانية

-17:30-19:30، منصة اليوبيل



فعاليات ترفيهية



جوائز سباق الهجن في إكسبو 2020

- يرعى إكسبو 2020 دبي مهرجان سباق الهجن المقامة فعالياته في دبي وأبوظبي هذا العام، ويقدم الجوائز للفائزين في السباق

- 10:00-11:00، مسرح دبي ميلينيوم

عرض "موليير" الحائز جوائز من شركة "مادويكسا" الإسبانية

-رقص باستخدام السيقان الخشبية، يستكشف الحدود المادية عبر الرقص والتوازن والحركة والشعر أو القوة والعواطف

- 17:30، ساحة الأرض

عرض الأزياء الإسلامية | إيران

-فرصة لا تُفوت لحضور هذا العرض، والاستمتاع بمشاهدة أحدث الصيحات والتصميمات في عالم الأزياء الإسلامية والإيرانية

-17:30-18:30، منصة اليوبيل



صوت كوسوفو المستقلة | كوسوفو

- 21:30-22:30، مسرح دبي ميلينيوم



إكسبوسونيكس

-دعوة للاستمتاع بموسيقى الروك في هذه الأمسية مع فرقة إكسبوسونيكس العالمية، والغناء مع باقة من أجمل الأغاني الكلاسيكية، وسط الأجواء الفريدة لإكسبو 2020 دبي

- 22:15-23:00، منصة اليوبيل



18 فبراير



اليوم الوطني لجامايكا

-10:15، ساحة الوصل



أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش – اليوم الثاني





سلسة تأثير إكسبو لايف:

-كيف تمتلك المنتجات قصصٌ تُروى (ولماذا يجب أن تُروى للناس)

-مناقشة واستكشاف إمكانية أن تسهم معرفة مصدر منتج معين في التأثير إيجابيا على سلوك المستهلك

-16:00-17:00، جناح "مبدعون في الخير" من إكسبو لايف



فعاليات ترفيهية



إيهاب درويش يقدم الفيلهارمونية العربية

-دعوة للانغماس في سحر الموسيقى العذبة والشهيرة للملحن الإماراتي إيهاب درويش، الذي سيقود الأوركسترا الفيلهارمونية العربية

-19:00-20:30، مسرح دبي ميلينيوم





ماريا آنا بوبون | حفل موسيقى «الفادو» البرتغالية

-أداء فريد لموسيقى الفادو، التي تمثل رمز الموسيقى التراثية في البرتغال، والمُدرجة ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو.

- 19:00، جناح البرتغال



المسرحية الموسيقية "لماذا؟" لشيكار كابور و إيه. آر. رحمان

-مسرحية موسيقية استثنائية أطلقها إكسبو 2020 دبي، وهي من إخراج المخرج العالمي شيكار كابور، وألحان الموسيقار المبدع إيه. آر. رحمان، الحاصل على جوائز أوسكار وغرامي

-20:00-20:45، ساحة الوصل



منسق الأغاني "دي جيه هاني"

- 20:30-21:30، منصة اليوبيل



حفل سوكويندر سينغ

-21:30-23:00، منصة اليوبيل



19 فبراير



اليوم الوطني لجنوب السودان

-10:15، ساحة الوصل





أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش – اليوم الثالث





الاستدامة في إكسبو | حصاد الطبيعة: الاستدامة المتنامية لعالم متنامٍ

-تسليط الضوء على مبادرات ومعايير ونماذج الاستدامة التي يتبناها إكسبو 2020 والدول المشاركة من أجل طعام، وزراعة، وتغذية مستدامة، وذلك عبر محتوى الأجنحة المختلفة، وتصميمها، وبرامجها، وعملياتها

-10:00- 13:00، مُلتقى الإنسان وكوكب الأرض، شمال وجنوب



دعوة للتعرّف إلى مبتكِر من برنامج إكسبو لايف - المركز الدولي للزراعة الملحية وسيميلا نويفا

-تسليط الضوء على مبادرات ومعايير ونماذج الاستدامة التي يتبناها إكسبو 2020 والدول المشاركة من أجل طعام، وزراعة، وتغذية مستدامة، وذلك عبر محتوى الأجنحة المختلفة، وتصميمها، وبرامجها، وعملياتها

- 10:00- 13:00،جناح "مبدعون في الخير" من إكسبو لايف



فعاليات أخرى



أسبوع التنس (19-20 فبراير)

-أبطال دوليون من عالم تنس الرجال والسيدات، أمثال جون ماكنرو، وكيم كلايسترز، وريتشارد كراجيسك، يتنافسون في مباريات فردية وزوجية في ساحة إكسبو 2020 الرياضية:

- مباراة وديّة فردية لفئة السيدات (19 فبراير، الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات)

-مباراة وديّة زوجية لفئة الرجال (19 فبراير، الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات)

- مباراة وديّة فردية لفئة للرجال (20 فبراير، الساعة 18:00 بتوقيت الإمارات)



سباق سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية

-دعوة للانضمام إلى النسخة الـ11 من سباق سبينس 92 للدراجات الهوائية، وبطولة غران فوندو العالمية لسباق الدراجات الهوائية

- 07:00-08:45، في أنحاء الموقع



منتدى «قدوة – بيسا» للكفاءة العالمية 2022

-تجمع الفعالية ما يزيد على 150 من العاملين وخبراء السياسات وصناع القرار في المجال التعليمي على مستوى العالم، لمناقشة أهمية الكفاءة العالمية للعيش في عالم مترابط، فضلا عن استكشاف آليات تكييفها مع الفصل الدراسي وآثارها الأوسع على المجتمع

- 09:00- 15:15 ، مركز دبي للمعارض



فعاليات ترفيهية



أوركسترا الشباب البرازيلية - فالي ميوزيكا

-أوركسترا الشباب البرازيلية هي نتاج مشروع اجتماعي ثقافي يمنح الأطفال والشباب الفرصة لتعلم الموسيقى والتحول إلى موسيقيين محترفين

- 17:30-18:30 ، مسرح دبي ميلينيوم



بيتر ريزيبوس - عرض فني إبداعي

-عرض فني حي للفنان الهولندي المعروف بيتر ريزيبوس

- 17:30- 21:00، جناح هولندا



حفل شريا غوشال

-عرض مُذهل تحتفي فيه المغنية الشهيرة شريا غوشال بمسيرتها الفنية الممتدة 20 عاما، والتي تزخر بالألحان المتنوعة

-21:00-23:00، منصة اليوبيل



ميشال فاضل ورودج في مشروع فني مشترك بعنوان "كولورتورا "

-دعوة لحضور عرض مميز وواعد يدمج فيه الملحن اللبناني ميشال فاضل ومنسق الأغاني رودج إمكاناتهما وشغفهما بالموسيقى في مشروع فني مشترك تحت عنوان "كولورتورا"

-21:00، شارع الوصل

