إكسبو ينتصر لـ«القوة الناعمة» ويقود «كسر التحيّز» في اليوم الدولي للمرأة

المصدر: البيان

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في إكسبو 2020 دبي كل شيء استثنائي وفريد ومبهر، فاحتفاءً باليوم الدولي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام، يستضيف الحدث الدولي الكبير تجمعاً عالمياً لقادة العالم في مجالات السياسة والأعمال والتقنية والثقافة، يستمر على مدار ثلاثة أيام.

ويسلط التجمع الضوء على المساواة بين الجنسين، والاحتفاء بالمواهب النسائية، وتحفيز تغيير عاجل يتجاوز الخطاب الحالي عن نسب تمثيل النساء في مختلف القطاعات، وسبل تعزيز قدراتهن.



وفي الفترة من 6 إلى 8 مارس، يستضيف موقع الحدث الدولي برنامجا متنوعا يعكس موضوع اليوم الدولي للمرأة لعام 2022 - #كسر_التحيّز - الذي يراعي الفروقات ويقدم تصوّرا لعالم تسوده المساواة بين الجنسين، ويخلو من القوالب النمطية والتمييز.



واحتفالا بمساهمة المرأة في الثقافة، يتضمن البرنامج مهرجانا موسيقيا مدته يومان، يحمل عنوان "نحن، مهرجان قصص المرأة"، ويضم كوكبة مميزة من الفنانات العالميات والفرق التي تقودها النساء، في الفترة من 6 إلى 7 مارس في حديقة الاحتفالات بإكسبو 2020 دبي.



أما في اليوم الدولي للمرأة (8 مارس)، فسيعمل تجمع كسر التحيّز، المنعقد بقيادة إكسبو 2020 دبي، من الساعة 09:30 إلى الساعة 13:00 في مركز دبي للمعارض، على الترويج للقيادة النسائية في مجالات الدبلوماسية والصناعة والصحة والشباب، وستهدف المناقشات إلى دفع عجلة التقدم نحو المساواة بين الجنسين عبر التعاون المشترك وتبادل الأفكار.



على الرغم من أن النساء يشكّلن نصف سكان العالم، فإنهن يواجهن عوائق كبيرة في الطريق للمساواة، ويعانين غالبا من محدودية الوصول إلى الموارد وفرص القيادة. وسيناقش منتدى اليوم الدولي للمرأة – وهو ثمرة تعاون بين إكسبو 2020 دبي وكارتييه - هذه المسألة ويسلط الضوء على الحاجة الماسة لتمكين المرأة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ستشارك في المنتدى، الذي يستمر من الساعة 13:30 إلى الساعة 18:00 في مركز دبي للمعارض، مجموعة من أصحاب الرؤى والقادة والمبتكرين، لتسليط الضوء على التحيّز على أساس الجنس، والتعاون بين النساء والرجال في أنحاء العالم لكسر هذا التحيّز من أجل غد أكثر مساواة. وتُختتم فعاليات اليوم بعرض مسائي لا يفوَّت تقدمه كارتييه في قبة الوصل.



برنامج اليوم الدولي للمرأة في إكسبو 2020 دبي، الذي سيُكشف عن تفاصيله قريبا، سيكمّل احتفالات إكسبو باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم (في 11 فبراير)، التي شهدت مشاركة طائفة من صانعات التغيير بهدف إضفاء الشمول والتكافؤ على إمكانية الوصول إلى ميدان العلوم والمشاركة فيه، من أجل مزيد من المساواة والتمكين.



ويندرج جدول فعاليات اليوم الدولي للمرأة ضمن برنامج الإنسان وكوكب الأرض من إكسبو 2020 دبي، الذي يتمحور حول 10 أسابيع موضوعات، تتيح تبادل وجهات النظر الجديدة والملهمة بغية معالجة أكبر التحديات والفرص التي نواجهها في عصرنا.



