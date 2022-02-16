رئيس كينيا يحضر احتفال اليوم الوطني لبلاده في إكسبو

المصدر: البيان

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حضر أوهورو موقاي كنياتا، رئيس جمهورية كينيا، احتفال بلاده بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، حيث أقيمت المراسم الرسمية لرفع الأعلام وعزف النشيد الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كينيا على منصة الأمم في ساحة الوصل، القلب النابض لإكسبو 2020 دبي، وتلا ذلك تقديم مجموعة من العروض الفنية الراقصة التي جسدت الفنون والثقافة الكينية التي تمتاز بالثراء والتنوع.



وكان معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، في مقدمة مستقبلي فخامة الرئيس الكيني أوهورو موقاي كنياتا والوفد المرافق له.



وفي كلمته قال معالي الشيخ نهيان: " تمنحنا كينيا، عبر مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، نظرة ثاقبة على إمكاناتها الاقتصادية الهائلة، ويتجلى ذلك عبر قطاعاتها الرئيسية، والتي تشمل الزراعة، والابتكار، والسياحة. وتستعرض أيضا الخطط المستقبلية للبلاد، وابتكارات شعبها المثابر وإنجازاته".



وأضاف معاليه:"نمت العلاقة بين الإمارات وكينيا منذ بدايتها في أوائل الثمانينيات، وقد تطورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. ومن خلال هذه النسخة من إكسبو الدولي، نعبر عن مدى حرصنا على استكشاف أطر جديدة للتعاون، وتبادل الخبرات في العديد من المجالات ذات الأولوية لبلدينا".

وقال فخامة الرئيس الكيني: "تحرص كينيا بشدة على تقوية الروابط التي تجمعها مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومع كافة المشاركين في إكسبو 2020 دبي، حيث نسعى للاستفادة من كافة الفرص التي يوفرها إكسبو 2020، لبناء علاقات عمل جديدة، وجذب الاستثمارات، بالإضافة لتشجيع السياح على زيارة كينيا والاستمتاع بما توفره لهم من وجهات سياحية جاذبة".



وأضاف: "أرغب اليوم في الاستمرار بمد أواصر المحبة والتقدير التي تكنها كينيا حكومة وشعبا لدولة الإمارات العربية المتحدة، والالتزام بمواصلة علاقاتنا مع دولة الإمارات ودول منطقة الخليج العربي، التي تهدف لتمكين منطقتينا من مواصلة النمو والازدهار خلال الأيام القادمة. كما يسعدني أن أرحب بكم جميعا للانضمام إلينا في الاحتفال بثراء كينيا وتنوعنا، حيث سنستعرض على مدار الأسبوع، التنوع الذي تتمتع به ثقافتنا من خلال الغناء، والرقص، والمأكولات، والأزياء التقليدية".

كما قدمت الفرقة الكينية الوطنية عروضها الراقصة التي حملت الحاضرين في رحلة سمعية وبصرية عبر البلاد من مجتمعات شرق كينيا حتى غربها، وذلك عبر مجموعة مميزة من الاستعراضات الموسيقية الراقصة.

وفي سياق الاحتفال باليوم الوطني لكينيا، ستستضيف منصة الوصل، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، عرضًا حيًا رائعًا وملونًا للموسيقى والرقص التقليدي في كينيا، من تقديم فرقة "نغوما زا كينيا"، التي تعد من أشهر الفرق الوطنية في البلاد.



كما ستستضيف كينيا أيضاَ منتدى للأعمال في مركز تواصل الأعمال في إكسبو 2020، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية العديدة، والمتوفرة في كافة أنحاء كينيا، ولتشجيع المناقشات المحفزة للتفكير حول القضايا الرئيسية وفرص الاستثمار، حيث تسعى الدولة لتحقيق رؤية كينيا 2030، التي تهدف إلى تحويل البلاد لتصبح المركز الصناعي والتجاري لأفريقيا، مع توفير أعلى معايير الحياة لجميع مواطنيها في بيئة آمنة ونظيفة، وهو ما يقودها للعمل بجد على جذب الاستثمارات الأجنبية من منطقة الخليج العربي، والمشاركين الدوليين في إكسبو 2020 دبي، بالإضافة لاستعراض وجهاتها السياحية المنوعة خلال فترة انعقاد الحدث الدولي على مدار ستة أشهر.



يقع جناح كينيا في منطقة الفرص، ويحمل شعار "تصوير لطاقة كينيا الدافئة وكرم الضيافة والتراث"، ويدعو الزوار للانطلاق في رحلة تصحبهم من الإمكانات الزراعية والاقتصادية لكينيا، مرورا بقطاعات الصناعة والابتكار، ووصولا إلى كرم الضيافة والإبداع الذي يتفرد به الشعب الكيني.



تمثل الأيام الوطنية والأيام الفخرية في إكسبو 2020 دبي، أوقاتا مهمة للاحتفال بجميع المشاركين الدوليين، الذين يزيد عددهم على 200 مشارك، عبر تسليط الضوء على ثقافاتهم وإنجازاتهم، وعرض ملامح بارزة من أجنحتهم وبرامجهم.



يُقام إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الزوار من جميع أنحاء العالم لصنع عالم جديد، في احتفالية استثنائية بالإبداع البشري، والابتكار، والتقدم، والثقافة، على مدار ستة أشهر.

