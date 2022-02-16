"كولد بلاي" .. ليلة استثنائية خالدة في إكسبو

المصدر: البيان

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حظي جمهور إكسبو 2020 دبي بليلة فنية استثنائية أحيتها فرقة "كولد بلاي" الشهيرة، أمس، حيث قدمت أحدث أغانيها من ألبومها الجديد "ميوزيك أوف ذا سفيرز"، ليسطر الحفل اسمه ضمن سلسلة "أمسيات خالدة" الذي يحرص الحدث الدولي من خلالها على استضافة أهم الفنانين والفرق الموسيقية العالمية.



ونظراً للإقبال الكبير، حرص إكسبو 2020 دبي على بث هذا الحفل بشكل مباشر عبر مختلف منصاته على شاشات كبيرة توزعت بين مسرح اليوبيل، وفيستيفال غاردن، وقاعة أرينا بمركز دبي للمعارض، وتم بثه على موقع إكسبو الافتراضي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الحدث، وإرشاد الزوار الذين توافدوا في وقت مبكر لمشاهدة عرضهم المفضل.



وقد استهلت الفرقة العرض بأغنيتها "هاي باور"، ثم قدمت أغانيها الشهيرة مثل "أي يوز تو رول ذا وورد"، وحرص الجمهور على التفاعل مع الفرقة ومرافقتها الغناء بشكل واضح في كل مرة تبدأ أغنية جديدة.



وعن آراء الحضور قبيل الحفلة عند ساحة الوصل، ترى إيفا كومبيلاس، وهي زائرة فرنسية شابة، أن أغاني الفرقة فيها الكثير من العاطفة، لذا اكتسبت أغانيها شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم. وقالت: "كولد بلاي فرقتي المفضلة وأشعر أن موسيقاهم تربط الناس من جميع الخلفيات والأعمار، هذا بسبب العاطفة في أغانيهم".



أما سانجاي ساناثانا، هندي الجنسية، فقد قضى ثلاث ساعات ونصف في الطابور عند ساحة الوصل، ويؤكد: "كولد بلاي فرقتي المفضلة. لقد سبق أن تسنى لي مشاهدتهم العام الماضي في أبوظبي، لذلك عندما تم فتح باب الحجوزات استخدمت أربعة أجهزة كمبيوتر لحجز التذكرة، وكنت سعيدا عندما تمكنت من الحصول على تذكرتين".



وعند ساحة اليوبيل بدت الأجواء الاحتفالية باكراً، حيث تجمع الحضور على أنغام دي جي كيزا. وقالت أسماء آدم، وهي مصرية تقيم في دبي: "انا من أشد المعجبين بفرقة كولد بلاي، وكنت متحمسة للحصول على تذكرة، ودخول ساحة الوصل. الأجواء مبهرة في ساحة اليوبيل".



وقال الألماني رالف بيتر، البالغ من العمر ٥٠ عاما: "انا هنا منذ السادسة مساء حيث دخلت بتذكرة إكسبو الموسمية. لست من متابعي الفرقة بالتحديد، لكني مستمتع بالأجواء الاستثنائية في إكسبو 2020 دبي".



ويتماشى العرض مع موضوع إكسبو الفرعي المتمثل في الاستدامة، حيث تعهدت الفرقة بجعل جولتهم العالمية القادمة منخفضة الكربون قدر الإمكان، والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار. وقد سبق وأن صرح المغني كريس مارتن عام 2019 أن الفرقة لن تقوم بجولة عالمية للتسويق لألبومها السابق «إيفريداي لايف»، وأنها لن تجري أي جولات قبل إيجاد طريقة لجعل حفلاتها الموسيقية أكثر مراعاة للبيئة.



وقد تشكلت فرقة الروك البريطانية في لندن عام 1996، وتضم المغني وعازف البيانو كريس مارتن، وعازف الجيتار جوني باكلاند، وعازف القيثارة جاي بيريمان، وعازف الدرامز ويل تشامبيون. وتعتبر الفرقة واحدة من أنجح الفرق الموسيقية في القرن الحادي والعشرين، وأكثرها مبيعا للألبومات على الإطلاق.

