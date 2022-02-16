صربيا.. فولكلور وموسيقى يزينان الاحتفال بيومها الوطني

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت جمهورية صربيا بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، أمس، حيث أُجريت المراسم الرسمية لرفع علمَي الإمارات وصربيا في ساحة الوصل، القلب النابض لإكسبو 2020 دبي، مع عزف النشيدين الوطنيين للدولتين، وإلقاء الكلمات الترحيبية، وتقديم عروض فنية مميزة تضمنت فقرات من الموسيقى الشعبية والرقص، بالإضافة إلى كلمة ركزت على الاقتصاد الصربي القائم على المعرفة وفرص الاستثمار.

تضمنت العروض الفنية في ساحة الوصل، فقرة موسيقية مميزة لعازف الكمان المشهور عالمياً والحاصل على العديد من الجوائز ستيفان ميلينكوفيتش، وفريقه الصربي من عازفي الآلات الوترية «سترينغ فيرتوسو». واستمتع زوار الحدث الدولي باستعراض فني فريد للموسيقى الشعبية التقليدية والرقص يجسد الموروث الثقافي لمجموعات عرقية مختلفة، وقدمته الفرقة الوطنية لصربيا (كولو).

وكان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي، في استقبال تاتيانا ماتيتش، وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية، والمفوض العام لصربيا في إكسبو 2020 دبي.

وقال معالي الشيخ نهيان: «تُجسّد صربيا، عبر مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، 7 آلاف عام من تاريخها العريق، والإبداع، والإنجازات التي حققتها، فيما يصحب جناحها الزوار في رحلة لاستشراف المستقبل، ودفع حدود التواصل عبر استخدام أحدث تقنيات الهولوغرام، والواقعين المعزز والافتراضي».

وأضاف معاليه: «ترتبط الإمارات وصربيا بعلاقات ثنائية متينة ازدهرت على مر السنين، ونتطلع إلى رؤيتها تتطور أكثر، فيما نستكشف المزيد من الشراكات والتبادلات في المجالات التعليمية، والعلمية، والتجارية بين بلدينا».

إبراز

وقالت تاتيانا ماتيتش: «تتيح لنا مشاركتنا في إكسبو 2020 دبي إبراز إمكاناتنا وتطوير شبكات الأعمال لدينا ورفع مكانة بلدنا، بل وتعزيز الشراكة بين صربيا والإمارات العربية المتحدة. ونحن نشجع تطوير الشركات الصربية، ونقدم دعماً كبيراً لتطوير اقتصاد مبتكر يقوم على المعرفة، من خلال إشراك العديد من الخبراء المؤهلين تأهيلاً عالياً في مجالات تكنولوجيا المعلومات والطب والهندسة والتعليم العالي».

وأضافت: «يسعدنا أن شركاءنا الإماراتيين يرون صربيا وجهة استثمارية رئيسية، فضلاً عن كونها وجهة سياحية جاذبة. في الأشهر القليلة الماضية، التزمنا بقوة بتعزيز علاقاتنا الثنائية، إلى جانب تعزيز التعاون الشامل والتضامن مع مختلف البلدان. وأنا متأكدة من أننا جميعاً سنعتز بشعار هذا الحدث الدولي (تواصل العقول وصنع المستقبل)، وأنا على يقين بأنه سيحفزنا على تجسيده في أنشطتنا المستقبلية».

وشهدت الاحتفالات باليوم الوطني طوال اليوم في جناح صربيا، عروض عازف الأكورديون المعروف عالمياً بيتار ماريتش، والفرقة الوطنية الصربية (كولو)، والفريق الصربي «سترينغ فيرتوسو»، بالإضافة إلى حفل موسيقي سينمائي بعنوان «البلقان سينما الصوتيات»، للممثلة جيلينا توج جافريلوفيتش، وعرض للموسيقية ألكساندرا ميلوتينوفيتش، مع مزيج من إيقاعات المنسقة الموسيقية «دي جيه إمينا».

موضوع رئيس

الأفكار والابتكارات هي الموضوع الرئيس لجناح صربيا، الواقع في منطقة التنقل في إكسبو 2020 دبي. وقد اجتذب الجناح حتى الآن أكثر من 700.000 زائر، وقدم برنامج الأعمال في صربيا أكثر من 100 منتج ومشروع مبتكر. ووقعت الجمهورية الصربية، الواقعة في منطقة البلقان، أكثر من 15 عقداً تجارياً، وعقود عمل مسبقة في قطاعات السياحة والعقارات والصحة والسيارات والزراعة والتكنولوجيا.