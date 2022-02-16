برعاية محمد بن راشد.. «حصن الاتحاد 8» مارس المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

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تواصل وزارة الدفاع استعداداتها لانطلاق العرض العسكري «حصن الاتحاد 8» في المنطقة الجنوبية لإكسبو 2020 دبي خلال شهر مارس المقبل والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

ويتماشى العرض العسكري «حصن الاتحاد 8» مع رؤية القيادة الرشيدة والدور المهم الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة في حفظ أمن الوطن والمواطن وكل مقيم على أرض الإمارات والتي وصلت بدعم قيادتها الرشيدة وعزم رجالها وولائهم إلى درجة عالية من الكفاءة والاحتراف وتتقاسم شرف الدفاع عن الإخوة وفي الوقت نفسه تحمل الأمل إلى بقاع الأرض نجدة للصديق وعوناً للمحتاج فكانت عنوان عزة الوطن لما وصلت إليه من قوة واقتدار وجاهزية وكفاءة وقدرة على تنفيذ المهام والواجبات.

خبرات ميدانية

ويهدف العرض العسكري إلى إظهار القدرات المتطورة للقوات المسلحة وما يتمتع به أفرادها من شجاعة وإقدام وتفان ومهارات وخبرات ميدانية إضافة إلى ما تمتلكه من معدات وتقنيات حديثة ما جعل منها درعاً واقية للوطن تحمي مكتسباته وتعزز التنمية المستدامة وتصون مسيرته الاتحادية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعصف بمنطقتنا والعالم أجمع.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للعرض العسكري أن «حصن الاتحاد 8» يتزامن مع مرور خمسين عاماً على تأسيس دولة الإمارات على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» صاحب البصمات الخالدة في تطوير قواتنا المسلحة الباسلة وتقدمها والارتقاء بها وما أوصلها إلى هذه المرحلة المتطورة، عدة وعتاداً إلا تجسيد لتلك النظرة الثاقبة ودعم ومتابعة قيادتنا الرشيدة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

فعاليات

وأوضح أن العرض العسكري يشتمل على العديد من الفعاليات والمحاور على رأسها العرض العسكري المشترك لمختلف تشكيلات القوات المسلحة، بهدف إبراز التكامل والانسجام فيما بينها، إضافة إلى تنفيذ عمليات ميدانية مثل المداهمات الحية التي تعكس صورة واقعية للقدرات والإمكانات القتالية لقواتنا المسلحة في تنفيذ عمليات الأمن الداخلي وذلك بمشاركة واسعة من الوحدات القتالية كافة.

يذكر أن المنطقة الجنوبية لإكسبو 2020 دبي ستحتضن العرض العسكري "حصن الاتحاد 8" ما يعطي الجمهور فرصة الوصول إليها بسهولة من مختلف مناطق الدولة من خلال توفر البنية التحتية اللازمة للعرض والظروف المواتية لتطبيق سيناريوهات العرض العسكري ومناورات القوات المشاركة بصورة فعالة.

والدعوة عامة ومفتوحة إلى الجمهور الكريم لمشاركة أبناء القوات المسلحة مشاعر الفخر وروح الوحدة والاعتزاز بجيشهم الباسل المقدام.