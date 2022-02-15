انتظروا كبار نجوم التنس العالميين في إكسبو 19 فبراير

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي انطلاق أسبوع التنس العالمي الذي ينعقد على مدار يومي 19- 20 فبراير الجاري على أرض "إكسبو سبورتس أرينا"، ويتنافس خلاله مجموعة من نجوم ونجمات ورموز رياضة التنس في مباريات ودية، لاستعراض مهاراتهم، وإمتاع زوار الحدث الدولي .



وتنطلق الفعاليات بمباراة تنس نسائية تتنافس فيها كل من اللاعبتين الدنماركية كارولين فوزنياكي، الحاصلة على 30 لقباً خلال مسيرتها الرياضية، واللاعبة البلجيكية كيم كلايسترز، التي تحمل 52 لقباً، وذلك يوم 19 فبراير الجاري .

وسيجتمع نجوم لعبة التنس معا عبر عدد من المباريات الودية الترفيهية ، حيث ستقام مباراة ودية مزدوجة لفئة الرجال يتنافس فيها كل من لاعب التنس الأمريكي جون ماكنرو، الحاصل على 77 لقباً في الفئة الفردية، واللاعب البريطاني الكندي غريغ روسيدسكي، حامل 18 لقباً منها 15 لقباً في الفئة الفردية، و3 في الفئة المزدوجة، ضد اللاعب الهولندي ريتشارد كرايتشك، الحاصل على 20 لقباً منها 17 في الفئة الفردية، و3 في الفئة المزدوجة، والأسترالي مارك فيليبوسيس، الذي يحمل 14 لقباً منها 11 في الفئة الفردية، و3 في الفئة المزدوجة، وذلك مساء يوم 19 فبراير الجاري .

وتقام في اليوم التالي مباراة ترفيهية لفئة الرجال، ويتنافس خلالها كل من لاعب التنس الإيراني الفرنسي المخضرم منصور بهرامي، واللاعب الفرنسي فابريس سانتورو، لاستعراض مواهبهما في لعبة التنس أمام الجمهور المتحمس يوم 20 فبراير الجاري.

و حضور هذه المباريات متاح لزوار إكسبو 2020 دبي، وسيتم تنظيمها في إكسبو سبورتس أرينا، وهو مكان متعدد الأغراض يستضيف مجموعة مثيرة من الأحداث الرياضية وجلسات اللياقة البدنية ويقع خلف حديقة اليوبيل مباشرة.