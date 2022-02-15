أزياء مستدامة.. فعاليات مدهشة في إكسبو حتى 18 فبراير .. حياكم

المصدر: البيان

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يشهد زوار إكسبو 2020 دبي، مجموعة من الفعاليات الدولية والأنشطة الرياضية والبرامج الثقافية والترفيهية المدهشة خلال الفترة من 15 ولغاية 18 فبراير الجاري، أبرزها:





15 فبراير



اليوم الوطني لصربيا

-10:15، ساحة الوصل

- 12:30-13:15، مؤتمر إعلامي في مركز إكسبو الإعلامي، قاعة A



اليوم الوطني لتركيا

-14:50، ساحة الوصل



فعاليات أخرى



حفل تكريم المبتكرين من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية

-تعمل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على تكريم أفضل مبتكريها والباحثين العاملين فيها، ودفع موظفيها للابتكار، بهدف تطوير الرعاية الصحية وتحسينها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

-10:00-12:00، مدرّج تيرّا



ورش عمل للأطفال والشباب والأسرة (حتى 31 مارس)

-ورشة عمل "بناء الروبوتات"، وورشة "بيلد آند كيب" لبناء الحدائق الزجاجية والمحافظة عليها استنادا إلى نهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وورشة "القوة الجوية" وغيرها

-خلال العطلات المدرسية، 11:00-14:00 و 16:00-21:00



ماد لاب إنترتينرز (حتى 31 مارس)

-دعوة لمشاهدة أي من علماء "ماد لاب" الثلاثة بينما يؤدون تجارب علمية مبهرة تتحدى المنطق وتبهج المارّة

-خلال العطلات المدرسية، 13:00-18:30 و 19:30-21:00



معسكر الرياضة الأسترالي | معسكر رياضي للشباب لإجازة منتصف الفصل الدراسي (14 - 18 فبراير)

-10:00 – 13:00، مركز الرياضة واللياقة البدنية



منظور استشرافي حول الاجتماعات بشأن الأمن الإلكتروني

-فعالية تهدف إلى التواصل ومشاركة الرؤى بشأن مستقبل الأمن الإلكتروني، بالإضافة إلى تحديد مجموعة من التهديدات التي تكتنف المشهد المعقد اليوم، وتسليط الضوء عليها

-18:00 - 20:30، جناح الولايات المتحدة الأمريكية



عرض الأزياء المستدام من تركيا

-استعراض لأفضل مواهب التصميم المستدام في تركيا، يضم فقرات فنية وعروضا للأزياء الرقمية والوسائط المتعددة

-20:30-21:00، مسرح دبي ميلينيوم



الفعاليات الترفيهية



عرض "إيرياليستس"

-فريق من الفنانين الأستراليين الموهوبين يؤدون عروضا بهلوانية متنوعة، تشمل الأطواق وشرائط الحرير والاستعراضات الحرة

-ابتداء من الساعة 18:00، جناح أستراليا



لينا تور وألبا فينتورا | إسبانيا

-موسيقى إسبانية يعزفها الثنائي العالمي لينا تور (على الكمان) وألبا فينتورا (على البيانو). تُوّجت لينا بالعديد من الجوائز العالمية، وتجوب العالم لتقديم معزوفاتها المنفردة، كما تدير فرقتها الخاصة. أما ألبا فينتورا، فهي أستاذة بالمعهد الموسيقي الأعلى لليسيو في برشلونة

-18:30-19:45، مسرح دبي ميلينيوم



عرض "إيفولوشن" سانت فنسنت وجُزر غرينادين | سانت فنسنت وجزر غرينادين

-نرّحب بكم في هذا العرض الموسيقي الحافل بالبهجة والألوان بمناسبة الاحتفال بسانت فنسنت وجزر غرينادين. ندعوكم للانضمام إلينا والاستمتاع بأداء حماسي على أنغام الموسيقى التقليدية التي تطرب الآذان

-19:00 - 20:00، منصة اليوبيل



أمسيات خالدة:

-حفل موسيقي حيّ لفرقة "كولدبلاي" في إكسبو 2020 دبي

-دعوة للانضمام إلى فرقة الروك العالمية "كولدبلاي" في حفل موسيقي غير مسبوق على مستوى المنطقة، حيث تكشف الفرقة العالمية عن ألبومها الجديد للمرة الأولى، وتؤكد على ضرورة حماية كوكبنا بالانسجام مع موضوع "الاستدامة" في إكسبو 2020

-21:00-22:30، منصة الوصل



احتفالات اليوم الوطني لصربيا

-دعوة للاستمتاع بالموسيقى في هذا اليوم المميز! تُقام الاحتفالات في الطابقين الأول والثاني من جناح صربيا، وتشارك فيها السيدة غافريلوفيتش والسيدة ميلوتينوفيتش في الطابق الأول، فيما يصدح الطابق الثاني بإيقاعات المنسقة الموسيقية "دي جيه إمينا"، ضمن عروض مميزة تقدم باللغة الصربية

-21:30-00:00، جناح صربيا



16فبراير



اليوم الوطني لكينيا

-10:15، ساحة الوصل



فعاليات أخرى



الشباب العماني يبتكر

-تجسيدا للشعار الرئيسي لإكسبو 2020 دبي "تواصل العقول وصنع المستقبل"، تقدم سلطنة عمان منتدى عمان للابتكار (مكعب الابتكار)، "من عمان إلى العالم"، لإظهار القدرات الوطنية للشباب العماني والحلول التقنية التي يقدمها

-10:00-16:00، مدّرج تيرّا



روسيا: منتدى الأعمال الزراعية

-مؤتمر مُكرس لتطوير صناعة المواد الغذائية في روسيا ولإثراء الفرص أمام شركات الأغذية الروسية لدخول الأسواق العالمية

-13:00-16:30، للمشاركة، يرجى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التالي:

-https://www.expo2020russia.org/en/event/20220216.html





برنامج مسرّع الابتكار وبرنامج خطة الضمانات من صندوق محمد بن راشد للابتكار

-صندوق محمد بن راشد للابتكار هو مبادرة حكومية تهدف لدعم الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر برنامج خطة الضمانات، الذي يدعم المبتكرين المؤهلين، وبرنامج "مسرع الابتكار"، الذي يحدد الأدوات اللازمة للابتكار، ويقدم خدمات مصممة حسب الطلب للمبتكرين

-14:00-15:00، منتدى الفرص



منتدى المقاطعات والكتلة الاقتصادية الإقليمية

-منتدى يهدف لتسليط الضوء على الفرص الوفيرة التي توفرها المقاطعات الكينية، وتعزيز المشاركة في المناقشات المتعلقة بالقضايا الرئيسية والفرص التجارية

- 14:30-17:30، قاعة أبوظبي، غرفة عجمان للاجتماعات، غرفة دبي للاجتماعات



السيدة مارجريت كينياتا، السيدة الأولى | كينيا

-الرؤى والرحلات

-14:30-15:30، جناح جمهورية كينيا



مصمم الأسبوع في منصة التصميم الإماراتي "منصّة"، عمار كالو

- 18:00-20:00 ، منصة في (فندق روف)



الفعاليات الترفيهية



هدية من المسرحيات الموسيقية | إستونيا

-تنضم فرقة موسيقية مكّونة من ثماني سيدات إلى المغنية الإستونية حنا-لينا ڤيسا وعازف البيانو يوهان راندفيري على خشبة المسرح. وسيحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بعدة مقاطع من مسرحيات برودواي الموسيقية بدءا من "ويست سايد ستوري"، و"غريس"، ووصولا إلى"ويكيد"، وغيرهم

-15:00-16:00، منصة اليوبيل



نغوما زا كينيا (رقصات كينية)

-دعوة للاستمتاع بعرض حي ومبهر ومفعم بالألوان للموسيقى والرقص الكيني التقليدي! حيث ستستعرض فرقة الرقص الوطنية الشهيرة في البلاد، جمال الرقص والغناء الكيني التقليدي وتنوعهما

-16:00-17:00، منصة ساحة الوصل



انشقاق الفجر (ذا داون إذ بركينغ )| ليتوانيا

-دعوة للاستمتاع بالأغاني الكلاسيكية الرائعة، الممزوجة بتأثيرات الموسيقى الشعبية الليتوانية مع مارتيناس ليفيكيس، أشهر عازفي الأكورديون المنفردين في العالم، والذي يصف آلته الموسيقية بـأنها حقا "صندوق الخدع السحرية"

-17:00-18:15، منصة اليوبيل



أوركسترا القدس الشرقية والغربية

-دعوة للاستمتاع بمزيج من إيقاعات الشرق الأوسط والأندلس والمغرب العربي. حيث ينتمي الموسيقيون في هذه الأوركسترا إلى ثلاث مجموعات ثقافية ودينية، ويعزفون على آلات موسيقية عربية، وهم خريجو أكاديميات موسيقية تابعة للاتحاد السوفيتي السابق، وموسيقيون إسرائيليون من جيل الشباب

-18:00-19:30، مسرح دبي ميلينيوم



العرض الموسيقي "واي؟" ذا ميوزكال

-قصة موسيقية ساحرة أطلقها إكسبو 2020 دبي من إخراج المخرج العالمي شيخار كابور مع موسيقى من ألحان المؤلف الموسيقي الشهير الحائز على جائزتي غرامي والأوسكار، أي. آر. رحمان.

-20:00-20:45، ساحة الوصل



نورة فتيحي

-ممثلة وعارضة أزياء وراقصة ومغنية ومنتِجة كندية، اشتهرت بعملها في مجال صناعة الأفلام الهندية. وقد ظهرت في الأفلام الهندية الناطقة بلهجات التيلجو والمالايالامية والتاميلية. كانت قد ظهرت للمرة الأولى في الفيلم البوليوودي "رور: تايغرز أوف ذا سن داربنز"

-20:00-21:00، منصة اليوبيل



المشهد الموسيقي الجديد والمدهش | المغرب

-الموسيقى الأمازيغية القديمة متنوعة الأساليب لاعتمادها على التقاليد الشعبية الشفوية، فضلا عن موازين وأنماط إيقاعية خاصة، بما في ذلك الموسيقى الخماسية والإيقاعات الأفريقية. دعوة إلى الاستمتاع هنا بالموسيقى التي تغمرها الإيقاعات المعاصرة

-21:00-22:00، مسرح دبي ميلينيوم



من كريت إلى ماندين

-اتحاد الألحان من ثلاث قارات: ألحان "ليرا" الكريتيَّة التي تُغنى بهدوء وسلاسة، و"كورا أربيجيو" الأفريقية، والصوت العميق والجامح لآلة "ديدجيريدو" الأسترالية، التي سنصنع معا نسيجا موسيقيا جديدا

-21:45-20:30، منصة اليوبيل



17 فبراير



اليوم الوطني للدنمارك

-10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لكوسوفو

-16:15، ساحة الوصل



أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش- اليوم الأول



النساء في شبه الجزيرة العربية والإسلام: المرأة خلف ازدهار الصحراء

-نقدم لكم فرصة لاكتشاف التجارب الملهمة للنساء في أنحاء العالم العربي، وندعوكم للاستماع إلى قصصهن عن الدور التحفيزي الذي أدته المرأة عبر التاريخ، لنشر القيم الجيدة بشأن الطعام والزراعة وسبل العيش

-11:00-13:00، جناح المرأة



دعوة للتعرّف إلى أحد مبتكِري برنامج إكسبو لايف –"غراسلاندز كاميرون"

-دعوة للتعرف إلى مانكا أنجوافا، مديرة إدارة "غراسلاندز كاميرون"، وهي مؤسسة اجتماعية تقدم التمويل الزراعي لصغار المزارعين، وتعزز سلاسل الإمداد الغذائي المحلي. وتقدم للمستفيدين التمويل القائم على الأصول، والخدمات الإرشادية، ودعم ما بعد مرحلة الحصاد

-13:30-14:00، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



دعوة للتعرّف إلى مبتكِر من برنامج إكسبو لايف –"كروبيتال"

-دعوة للتعرف إلى الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "كروبيتال إنتربرايزس"، وهي شركة ناشئة توفر لصغار المزارعين الفلبينيين الوصول المتكامل إلى رأس المال، والأسواق، والتأمين، والتقنية بأسعار في متناول اليد، مما يزيد من أرباحهم

-14:00-14:30، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



دعوة للتعرّف إلى مبتكِر من برنامج إكسبو لايف –"ماي آغرو"

-دعوة للتعرف إلى ديبتي ماثيو، المدير العام لشركة "ماي آغرو" في مالي، وهي مؤسسة اجتماعية اضطلعت بدور رائد حيث ابتكرت نموذجاً يمكّن المزارعين من استثمار أموالهم الخاصة في البذور والأسمدة والأدوات عالية الجودة، ويمنحهم التدريب بهدف زيادة محاصيلهم ودخلهم بشكل كبير

-14:30-15:00، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



الاستثمارات في قدرات المرأة والنتائج العائدة عليها

-تزود منظمة "ساتينابيل غراوزر في رواندا" مزارعات البن بالبرامج التدريبية التي تُعنى بالجانب الزراعي لدعم جهود النهوض بأربعة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

-15:00-16:00، ركن المتحدثون في منطقة أفضل الممارسات



سلسلة تأثير إكسبو لايف:

-"حل مشكلة التدفق النقدي للمزارعين أصحاب المزارع الصغيرة"

-تستضيف هذه الفعالية حلقة نقاشية حول كيفية الاستفادة من نماذج التمويل المبتكرة والتقنية لتحسين مشكلات التدفق النقدي وسبل العيش لصغار المزارعين

-16:00-17:00، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



المجلس العالمي | مزارع المستقبل

-يجتمع قادة الفكر، وأصحاب الرؤى، وصُناع التغيير للنظر في الابتكارات المستقبلية التي ستساعد المزارع لتكون أكثر إنتاجية، بينما تحد من تأثيرها البيئي

-16:00-18:00، جناح أستراليا



الفعاليات الأخرى



مؤتمر زيمبابوي للتجارة والاستثمار

-يسلط هذا المؤتمر الضوء على التجارة والفرص الاستثمارية في زيمبابوي، وكيف يمكن للمشاركين ممارسة الأعمال التجارية في البلاد، حيث سيترأس وزراء حكوميون من زيمبابوي وفداً من الشركات المسؤولية عن الزراعة، والطاقة، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى التعدين والسياحة في حضور هذه الفعالية رفيعة المستوى

-09:00-19:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A شمال، الغرف 1، 2 و 5 شمال



صادرات سريلانكا من العلامات التجارية

-يهدف هذا المعرض للتعريف بصادرات سريلانكا، ومنتجاتها وخدماتها، واستكشاف الفرص الهائلة في المنطقة. وعبر بوابة إكسبو 2020 دبي، يأمل القائمون عليه في تسهيل المشاريع/الممارسات الأخلاقية في قطاع الأعمال التجارية السريلانكية المحتملة بهدف التصدير إلى السوق العالمي

-09:00-10:00 (من 17 حتى 19 فبراير)، و09:00-16:00 (20فبراير)، مركز دبي للمعارض، قاعة 1B جنوب



اليوم العالمي لمرونة السياحة

-من المقرر إطلاق "اليوم العالمي لمرونة السياحة" للمرة الأولى من إكسبو 2020 دبي، من قبَل إدموند بارليت، وزير السياحة الجامايكي، والرئيس المشارك بالأفكار في مركز مرونة السياحة العالمية وإدارة الأزمات

-13:00-19:00، جناح موانئ دبي العالمية



بث مباشر لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي في إكسبو 2020 /رقم 1

-بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، باستخدام أيفون وكاميرا (محمولة) دي جي أي من أو إس إم 2، وميكروفون لاسلكي

-16:00-18:20، في أنحاء الموقع



عرض الأزياء الإسلامية | إيران

-فرصة لا تفوت لحضور هذا العرض، والاستمتاع بمشاهدة أحدث الصيحات والأساليب في عالم الأزياء الإسلامية والتصاميم الإيرانية، المقدمة لكم في هذا العرض الخاص

-17:30-19:30، منصة اليوبيل



الفعاليات الترفيهية



صوت كوسوفو المستقلة | كوسوفو

-21:30-22:30، مسرح دبي ميلينيوم



إكسبوسونيكس

-دعوة للانضمام لنا وإشعال الأجواء في هذه الأمسية مع فرقة إكسبوسونيكس الدولية، وغناء باقة من أجمل الأغاني الكلاسيكية، وسط الأجواء الفريدة لإكسبو 2020 دبي

-22:15-23:00، منصة اليوبيل



18 فبراير



اليوم الوطني لجامايكا

-10:15، ساحة الوصل



أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش – اليوم الثاني



سلسة التأثير من إكسبو لايف:

-"كيف تمتلك المنتجات قصصٌ تُروى (ولماذا يجب أن تُروى للناس)

-مناقشة واستكشاف كيف يمكن لمعرفة مصدر منتج معين أن يؤثر إيجابياً على سلوك المستهلك

-16:00-17:00، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



الفعاليات الترفيهية



إيهاب درويش يقدم الفيلهارمونية العربية

-دعوة للانغماس في سحر الموسيقى العذبة والشهيرة، التي يقدمها المؤلف الموسيقي الإماراتي إيهاب درويش، الذي سيعزف لجمهوره نغمات الأوركسترا الفيلهارمونية العربية

-19:00-20:30، مسرح دبي ميلينيوم



المسرحية الموسيقية "لماذا؟" لشيخار كابور و إيه. آر. رحمان

-دعوة للانضمام والاستمتاع بالمسرحية الموسيقية الاستثنائية التي أطلقها إكسبو 2020 دبي، من إخراج المخرج العالمي شيخار كابور، وألحان الموسيقار المبدع إيه. آر. رحمان، الحاصل على جائزتي أوسكار وغرامي

-20:00-20:45، ساحة الوصل



منسق الأغاني "دي جي هاني"

-20:30-21:30، منصة اليوبيل



حفل سوكويندر سينغ

-21:30-23:00، منصة اليوبيل

