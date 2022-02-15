إكسبو2020 دبي يتخطى حاجز المليون زيارة في أسبوع واحد للمرة الأولى

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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يواصل إكسبو2020 دبي إبهار الزوار وجذبهم لحضور فعالياته وعروضه المتنوعة مسجّلا 13.457.400 زيارة في 137 يوماً منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر 2021 حتى 14 فبراير الجاري، فيما بلغت أعداد الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية 121 مليون زيارة.

ولأول مرة يشهدإكسبو2020 دبي أكثر من مليون زيارة في أسبوع واحد منذ افتتاحه، ليؤكد الحدث الدولي جاذبيته المستمرة للزوار قبل 45 يوما على اختتامه في 31 مارس المقبل.