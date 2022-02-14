بأقل من 30 درهماً..5 خيارات لغداء سريع في إكسبو

المصدر: البيان

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يواصل إكسبو 2020 دبي، تقديم كل ما هو جديد واستثنائي ومفيد لزواره، حيث يوفر الحدث الدولي الكبير للراغبين في تناول غداء سريع لشحن طاقتهم ومواصلة رحلتهم في أرجائه، خيارات لا حصر لها بأسعار معقولة، وفيما يلي خمسة منها.

"البيك"

تحظى سلسلة مطاعم "البيك" للوجبات السريعة، التي تأسست في المملكة العربية السعودية، بشعبية واسعة، وإكسبو 2020 دبي يقدم لزواره فرصة اكتشاف سر كل هذه الشعبية. يتخصص مطعم البيك في الدجاج المقلي، غير أن قائمته تناسب أيضا آكلي الأسماك والنباتيين، حيث تضم الروبيان المقلي والفلافل. ويمكن شراء برغر الدجاج المقلي "دبل بيك" مقابل 9.5 درهم إماراتي فقط، ودعمها بكمية من البطاطس المقلية بـ7 دراهم إماراتية، أو صندوق فلافل بـ5.5 درهم إماراتي.



كشك النقانق

للراغبين في استغلال أكبر قدر ممكن من وقتهم في الاستكشاف دون أخذ استراحات طويلة، يقدم كشك النقانق في صالة الطعام الأفريقية "الكيبولان"، الكائنة في حديقة الفرسان، الحل الأمثل. يتيح الكشك الاختيار بين نقانق الدجاج أو اللحم البقري، مع أي ثلاث إضافات تقليدية كالخردل أو المايونيز، أو إضافات مبتكرة مثل صلصة "جيرك باربيكيو" أو المايونيز "بيري بيري" أو الكاتشب بالفول السوداني؛ كل ذلك مقابل 25 درهما إماراتيا فقط.



"ممائيش"

لدى "ممائيش"، الذي يقدم المأكولات الشعبية الفلسطينية، قاعدة عريضة من المحبين في دبي، وفرع خاص في جناح فلسطين بإكسبو 2020 دبي. إنه المكان المثالي لتذوق الزعتر الفلسطيني، حيث يمكن شراء فطيرة مغطاة بالجبنة المذابة وخليط الزعتر برائحته الفوّاحة مقابل 20 درهما إماراتيا.



"بروجيكت تشايوالا"

يحتضن إكسبو 2020 دبي ثلاث ساحات مخصصة لعربات الطعام، موزعة على المناطق الرئيسية الثلاث: الفرص، والتنقل، والاستدامة. ويمكن للزوار التوجه إلى منطقة الاستدامة والتلذذ بأحدث المأكولات الشعبية الهندية في مطعم "بروجيكت تشايوالا"، والاختيار من قائمة عامرة بالوجبات الخفيفة ذات الأسعار الزهيدة. ويستطيع محبو التشات – وهي سلطة شعبية هندية تجمع تشكيلة من المكونات الحلوة والحارة والعطرية والطرية والمقرمشة في طبق واحد - يمكن تجربة "السماشموسة" مقابل 20 درهما إماراتيا. يُعرف هذا الطبق على نطاق أوسع في المنطقة باسم سمبوسة تشات، ويشمل إما سمبوسة الـ"ديسي" (البطاطا الحلوة والشمندر والجزر) أو الـ"ميدي" (الزعتر والجبن)، المهروسة والمغطاة بالطماطم والرمان والزبادي وصلصة النعناع. يمكن أيضا الحصول على كوب من شاي الماسالا لقاء 9 دراهم إماراتية.



مطعم "راوي"

لزوار إكسبو 2020 دبي الباحثين عن مطعم يقدم وجبات الغداء بأسعار معقولة، يقدم "راوي"، وهو من المطاعم المفضلة في دبي منذ فترة طويلة، أشهى الأطباق الباكستانية. تشمل القائمة تكا الدجاج المشوي بـ9 دراهم إماراتية، وطبق العدس الـ"دال"، بأسعار تبدأ من 8.5 درهم إماراتي. ولوجبة غداء متكاملة ومشبعة، يمكن اختيار واحد من أطباق البرياني الشهية (بالخضار مقابل 14 درهما إماراتيا، أو بالدجاج مقابل 15 درهما إماراتيا، أو باللحم مقابل 16 درهما إماراتيا). تتألف هذه الوجبة من الأرز المطهو عللى نار هادئة مع التوابل والخضروات أو الدجاج أو اللحم، وهي كفيلة بمد من يتناولها بالطاقة اللازمة لاستكمال رحلة الاستكشاف في موقع الحدث الدولي على مدار فترة الظهيرة.

