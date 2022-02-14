جناح السعودية في إكسبو 2020 دبي يحتفل باستقبال 3 ملايين زائر

المصدر: البيان

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في أجواء احتفالية مميزة، أعلن جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي"، عن وصول عدد زواره إلى 3 ملايين زائر من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، فضلاً عن الوفود الدبلوماسية رفيعة المستوى من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، محققاً من خلال هذا الرقم القياسي الجديد، ما يعادل 25 % من نسبة إجمالي زوار "إكسبو 2020 دبي"، ومواصلاً في الوقت نفسه تحقيق أعلى نسبة زيارات في تاريخ معارض "إكسبو" الدولية، في إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات والأرقام القياسية التي حققها الجناح منذ افتتاحه الرسمي في الأول من أكتوبر الماضي.

ومع بدء العد التنازلي للإعلان عن عدد الزيارات المرتقبة، احتشد موظفو الجناح والجمهور المتوافد إلى الساحة الخارجية لجناح المملكة بمنطقة "الفرص" في المعرض الدولي، قبل أن يتم إطلاق الألعاب النارية وأضواء الليزر، للإعلان عن الرقم القياسي الجديد، الذي رافقه عرض فيلم قصير عن إنجازات الجناح ، وانضمام فرقة "العرضة" السعودية على إيقاع الأغاني الوطنية، إلى جانب توافد المزيد من الزوار للاحتفال بهذه المناسبة المتميزة، التي تم في ختامها، دعوة جميع الزوار للانضمام إلى الاحتفالية التي استكملت في حديقة النخيل بالجناح.

وكان جناح المملكة في معرض "إكسبو 2020 دبي"، قد نجح على مدار الأشهر والأسابيع الماضية، في جذب اهتمام الزوّار من خلال فعالياته وأنشطته المتنوعة وأسابيعه الموضوعية التي تعكس الثراء الإنساني والمكونات الحضارية والتنموية للمملكة العربية السعودية، المستندة على ركائز أربع رئيسية تشمل الطبيعة الغنية والمجتمع الحيوي والتراث العريق والفرص الاقتصادية التي تقدمها المملكة للعالم، إلى جانب محطة للطاقة والاستدامة، وحضور متألق للحرف السعودية التراثية، والعروض الفلكلورية الشعبية، والأطباق الشهيرة من مختلف مناطق المملكة، فضلاً عن العروض العائلية والأسابيع الثقافية والشعرية، إلى جانب مجموعة الفرص المتعددة في مجالات الابتكار والاقتصاد والثقافة والاستثمار، والتي تأخذ الزوار في رحلة استكشاف غير مسبوقة تعكس روح المملكة العربية السعودية الشابة، المرحبة بالعالم، والمنطلقة دائماً نحو المستقبل.