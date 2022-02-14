تشيلي .. طاقة من الرياح

المصدر: البيان

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يعرف جناح تشيلي في إكسبو 2020 دبي، الذي يحمل شعار "الاستدامة، التنوّع، التقاليد والتقدم"، بتجربة تشيلي التي تعد واحدة من أبرز الدول في تطوير مصادر الطاقة المتجددة، حيث تعتمد في توليد الكهرباء على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى الهيدروجين الأخضر الذي يتم إنتاجه وتصديره بتكاليف هي الأقل عالمياً، ويعرض خططها في مشروع شبكة الكهرباء التي تمتد 1500 كيلومتر، ومشروع إنشاء كابل اتصالات بحري لتوسيع نطاق شبكة الجيل الخامس، لتشمل تشيلي ودول أميركا الجنوبية.

وزارت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل جناح تشيلي الذي يقع في منطقة التنقل، حيث كان في استقبالها سعادة فيليب ريبيتو المفوض التجاري العام لجمهورية تشيلي في دولة الإمارات مدير جناح تشيلي في إكسبو 2020 دبي.

واطلعت معالي عهود الرومي على أهم الإنجازات التي حققتها تشيلي خلال السنوات الماضية، وما تتميز به من امتلاكها واحداً من أكبر سواحل العالم، وتنوع تضاريسها، ما مكّنها من تنويع صادرتها لمختلف دول العالم، لتصبح الاقتصاد الأول في قارة أميركا اللاتينية.

وأشادت معالي عهود الرومي بمشاريع تشيلي لتعزيز الاستدامة البيئية، ومبادراتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وأثنت على التجارب المتميزة التي يقدمها جناحها في إكسبو 2020 دبي، في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية، ومبادراتها المبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة.

ويستعرض جناح جمهورية تشيلي الذي يمتد على مساحة 700 متر مربع أهم المبادرات والمشروعات الهادفة لتحقيق الاستدامة البيئية، وجهود تشيلي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070، وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية الحديثة والمبادرات اللوجستية التي توظف التكنولوجيا المتقدمة.

ويمثّل جناح تشيلي مساحة تفاعلية ومركزاً للأعمال يتيح استقطاب أهم الشراكات الإقليمية والعالمية من خلال فعاليات إكسبو 2020 دبي، ويشارك في الجناح أكثر من 15 شركة صغيرة ومتوسطة، لعرض أهم الإنجازات ويحتفي الجناح بأهم إنجازات المرأة في تاريخ تشيلي، من خلال التعريف بأبرز الشخصيات القيادية النسوية التي كان لها أثر كبير في تشكيل ملامح الدولة.

ويقدم الجناح للزوار تجربة تفاعلية جديدة "تشيلي 360"، التي تأخذ الزوار في رحلة افتراضية تفاعلية متميزة تشمل الطبيعة الغنية والمدن والرؤى المستقبلية لتشيلي، كما يستعرض خطط تشيلي في تعزيز الأمن الغذائي من خلال تسليط الضوء على 60 إقليماً في الدولة، وأهم الصادرات التي تصل إلى 10 أسواق حول العالم، وتشمل أسماك السلمون، والفواكه، والمكسرات، والألبان وغيرها من المنتجات التي تتميز بها تشيلي.