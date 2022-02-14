يوم الحب.. فعاليات ممتعة اليوم في إكسبو..ترقبوها

المصدر: البيان

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يحظى زوار إكسبو 2020 دبي اليوم (الإثنين)، بمجموعة من الفعاليات الدولية والبرامج والأنشطة الترفيهية الممتعة، أبرزها:



اليوم الوطني لكوبا

-10:15، ساحة الوصل

-الإحاطة الإعلامية الخاصة باليوم الوطني لكوبا، 11:15، جناح كوبا



اليوم الوطني لسانت فنسنت وجزر غرينادين

-16:15، ساحة الوصل



فعاليات يوم الحب (الفلانتاين)



كينيا توزع الورود في يوم الحب

-تعد كينيا واحدة من أكبر أربع دول في العالم من حيث إنتاج الورود وتصديرها إلى 60 وجهة في أنحاء العالم. وتعتزم توزيع 250 ألف وردة على زوار إكسبو وموظفيه والمشاركين فيه بمناسبة يوم الحب.

-على مدار اليوم، في أنحاء الموقع



قصة حب كينية

-التقوا بسوبيرا، الفتاة الكينية الجريئة من بلدة لامو، التي تسعى من أجل تحقيق حلمها بالسباحة في المحيط، متحدية بذلك العادات المحلية وزواجا مدبرا. إنها فرصة للاحتفال بقصة الحب هذه في يوم الحب

-19:00-21:00، مدرج تيرّا



فعاليات أخرى



جزر القمر: ملتقى الثقافات (مؤتمر إعلامي)

-دعوة للانضمام إلينا لاستكشاف ثقافة جزر القمر والقيم التي تميز هويتها

-المتحدث: المفكر والكاتب الإسلامي الدكتور قاسم محمد-صوير باجرافيل، السفير والمندوب الدائم لاتحاد جزر القمر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والأستاذ بالمعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية في باريس (إنالكو)

-10:30-12:30، مركز إكسبو الإعلامي، الطابق الثاني، غرفة المؤتمرات ، القاعة B



الحفل الموسيقي الحيّ "جين"| أوكرانيا

-فرصة للاستمتاع بأداء أفضل مواهب الجيل المقبل من الموسيقيين والمطربين والراقصين الأوكرانيين، الذين اجتمعوا معا لإسعاد قلوب جميع ضيوف إكسبو 2020 دبي.

- 18:00-19:00، مسرح دبي ميلينيوم



حفل المغنية "مويرا ديلا توري"

-مويرا ديلا توري، هي مغنية وكاتبة أغانٍ فلبينية، اشتهرت بأداء العديد من الأغاني، مثل أغنية "سوندو" لفرقة "إيماغو"، وأغنية "توريت" لفرقة "مون ستار 88"، وأغنية "تيتيبو تيبو" الفائزة بمسابقة "هيميغ هاندوغ"

-20:00-22:00، منصة اليوبيل



ورش عمل للأطفال والشباب والأسرة (تستمر حتى 31 مارس)

-ورشة عمل "بناء الروبوتات"، وورشة "بيلد آند كيب" لبناء الحدائق الزجاجية والمحافظة عليها استناداً إلى نهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وورشة "القوة الجوية" وغيرها

-خلال العطلات المدرسية، 11:00-14:00 و 16:00-21:00



ماد لاب إنترتينرز (يستمر حتى 31 مارس)

-فرصة للانضمام لنا لمشاهدة أحد علماء "ماد لاب" الثلاثة بينما يؤدون تجارب علمية مبهرة تتحدى المنطق وتبهج المارّة

-خلال العطلات المدرسية، 13:00-18:30 و 19:30-21:00