سان مارينو تراث فني عريق

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت سان مارينو بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، أمس، وتضمنت المراسم التي أقيمت في ساحة الوصل، عرضاً موسيقياً ثقافياً شارك فيه سبع من أهم العازفات، استطعن من خلال المقطوعات التي قدمنها عكس التراث الفني العريق لسان مارينو، تلاه عرض تراثي للتلويح بالأعلام على أنغام حماسية.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، بكل من فرانشيسكو موسوني، وجاكيمو سيمونشيني، حاكمي سان مارينو فور وصولهما موقع الحدث الدولي للمشاركة في الاحتفال. وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: «يدعو جناح سان مارينو زوار إكسبو 2020 دبي إلى استكشاف الابتكارات الحديثة التي تقدمها واحدة من أقدم الجمهوريات في العالم، وسيكتشف زوار الجناح العروض الوافرة التي تزخر بها سان مارينو في قطاعات السياحة، والخدمات، والاستثمارات، إلى جانب قدرتها على أن تصبح ملتقى للابتكار».

وأضاف: «تربط الإمارات وسان مارينو علاقات متينة، وتبادلات ثنائية امتدت عبر السنين. نأمل، عبر إكسبو 2020 دبي، أن نبني على الشراكات بين بلدينا، فيما نستكشف فرصاً للتعاون في القطاعات ذات الأولوية المشتركة».

وأكد كل من فرانشيسكو موسوني وجاكيمو سيمونشيني خلال كلمتيهما ضرورة تبني الدول آلية عمل مشترك على المستوى العالمي للتعامل مع التحديات المشتركة، مشيرين إلى أن الوباء كان دليلاً على أن الاستجابة الموحدة، التي لا لبس فيها، هي الطريقة الوحيدة للتغلب على التحديات، والحالات الطارئة خلال القرن الحادي والعشرين. وقال فرانشيسكو موسوني: «يعتبر إكسبو 2020 دبي منصة للعمل على تشجيع الحوار، ومتابعة الحلول المبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة، وحماية البيئة، والتنقل، في سبيل تحقيق مستقبل مستدام كهدف مشترك».

بدوره قال جاكيمو سيمونشيني: «تعتبر دبي اليوم جسراً مثالياً بين الشرق والغرب، ومركزاً للقاءات وتناول مختلف القضايا، والتعرف إلى الثقافات والتقاليد المختلفة، بحيث تستطيع الدول أن تنحي خلافاتها جانباً، وتكون أكثر انفتاحاً وتقبلاً للتنوع والاختلاف، ما يعزز التعاضد والتآزر بالاستناد على القواسم المشتركة التي تجمع بينها». وقد حرص جناح سان مارينو في إكسبو 2020 دبي على تنظيم العديد من الفعاليات احتفالاً باليوم الوطني، حيث شهد الجناح احتفالية كرّم خلالها الفائزين بميداليات أولمبية من أبناء سان مارينو، والتي فازت بأكبر عدد من الميداليات في تخصصات الرماية والقتال في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 مقارنة بتعداد السكان.