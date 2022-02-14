50 لوحة فنية تحتفي بـ«اتحاد الخمسين»

المصدر: دبي- وام

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افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، معرض «اتحاد الخمسين» بجناح دولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي»، ويستمر حتى 26 من فبراير الحالي.

قيم راسخة

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن معرض «اتحاد الخمسين» يجسد بشكل جلي قيم ومبادئ الإمارات الراسخة في التعايش والسلام والتسامح والأخوة الإنسانية من هذا العمل الفني، الذي يحتفي بالمسيرة المباركة للدولة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأضاف: إن الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة باتت منارة عالمية للفنون، وموطناً للإبداع والابتكار والتطور في مختلف المجالات.

وتقدم معاليه بالشكر إلى جميع الفنانين، الذين قدموا رؤيتهم الخاصة لتراث وثقافة الإمارات من زوايا مختلفة، مقدراً دعمهم لتحقيق هذا الإنجاز الفني الضخم، الذي يجسد «روح الخمسين» والإرادة العظيمة، التي تحلى بها آباؤنا المؤسسون في بناء دولتنا، والجهود، التي بذلها أبناء الوطن حتى أصبحت الإمارات إحدى أكبر الدول نمواً وتطوراً في العالم.

من جانبه، قال سالم الجنيبي، رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، إن العمل الفني المشترك «اتحاد الخمسين» يأتي بمثابة احتفاء بالذكرى الـ 50 لتأسيس الدولة، والتي تشكل لحظة تاريخية فارقة. وأضاف: إن هذا العمل الفني بمثابة دعوة للتأمل في قيم الماضي وإنجازاته اعتزازاً وفخراً بآبائنا المؤسسين، ونحن نثمن جهود المشاركين من مختلف الجنسيات، والتي أسهمت في بناء وتشييد وإبداع هذا العمل الفني.

ورش عمل

وأقامت جمعية الإمارات للفنون التشكيلية العديد من ورش العمل، ضمن فعاليات واحتفالات استمرت لمدة أسبوع كامل، في كل من مقر الجمعية في منطقة الفنون في الشارقة، تحت إشراف الهيئة الإدارية، وفي المجمع الثقافي في العاصمة أبوظبي، بإشراف الفنانة خلود الجابري، وقد ضم هذا المشروع كل من يعتبر الإمارات وطناً له، ما أسهم بتنوع وثراء العمل الفني المشترك، وتعدد الأساليب والاتجاهات، وذلك من خلال مشاركة خمسين فناناً وتقديم خمسين عملاً فنياً، تجسد في سبع مجسمات، كرمز للدلالة على الإمارات السبع، وتتحد الأعمال الفنية بعضها البعض، لتشكل عملاً فنياً واحداً، يعكس روح الاتحاد وثقافة الإمارات، وقيم التسامح والعيش المشترك.

أعمال فنية

وقالت هدى سيف عضو مجلس الإدارة، والقيم الفني للمعرض: إن العمل عبارة عن مجسم تركيبي يضم 50 لوحة فنية، يشارك في رسمها 50 فناناً تشكيلياً من مدارس واتجاهات فنية مختلفة، ترتبط الأعمال الفنية بعضها البعض، لتشكل عملاً فنياً واحداً متكاملاً يجسد «روح الاتحاد»، ويعكس ثقافة الإمارات، وهذه الأعمال الفنية المتحدة والمترابطة هي رمز لتداخل الفنون البصرية المعاصرة وتعددها، ويحقق هذا العمل التركيبي رؤية الإمارات بعد 50 عاماً، فدولتنا الحبيبة تستشرف المستقبل عبر فرق العمل المبتكرة والمبادرة، وجمعية الإمارات للفنون التشكيلية، تضم تحت جناحيها فنانين قادرين على تدوين مستقبل الإمارات، ورفع علم الدولة خارج حدود المكان والزمان، فشكراً لهؤلاء المبدعين والمساهمين في رفعة الوطن.

فنانون

وقامت الفنانة خلود الجابري، نائب رئيس مجلس الإدارة، بالتنسيق والإشراف على المعرض، وعمل المهندس أحمد ضياء الدين على تصميم وإخراج آلية عرض العمل الفني، الذي يضم نخبة من الفنانين من مختلف الجنسيات وهم: الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخة سارة فيصل القاسمي وباسم صالح الساير، وآمنة محمود جاه لله وبانه سفر وخالد شاكر حنيش ولؤي صلاح الدين ومصطفى شهايبي، ومحمود صفوت ولما الرمو وفاطمة فضل بن هدة، وعالية عبد الرزاق العطار وسهام الوزيري وسارة البناي وماجدة نصر الدين ورحاب صيدم ونيروباما راميش وانجيني براكاش وإسراء رمضان، والدكتورة عبير عيسى آدم ونزهة محمد مفتاح وعمار أيوب عمار وإبراهيم الحميد وخليفة أحمد الشوملي وكلثم بالسلاح وأحمد الأنصاري وسامية صالح وعبير العيداني وياسمين محمد مصطفى والطيب الحاج محمد أحمد ويوسف الدويك وأيمن محمد الإمام وهدى سعيد ومحمد الاستاد ومنيرة العبادي وأمجد هاني وهالة محمد وجاك لي ونورة الهاشمي ووفاء المطوع ونورا الرمحي وسعيدي علي وفهد الجابر وخلود الرستماني وبسيم الريس وسلمى البنا وصفاء شنان وأحمد ضياء الدين وخلود الجابري وسالم الجنيبي وشانديني ديباك.