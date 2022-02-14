الجناح الروسي في إكسبو 2020 دبي ينظم مهرجان الطهي

المصدر: وام

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استضاف معرض إكسبو 2020 دبي ، مهرجان تذوق الطعام الروسي الذي نظمه الجناح الروسي، والعلامة التجارية الروسية "إيفكو" ، بهدف عرض أشهى الاطباق المخصصة لبدائل اللحوم النباتية، الذي يرمز إلى مفهوم الابتكار الصحي، وتقديم غذاء المستقبل بطريقة صحية سليمة لا تضر البيئة أو الكوكب.

وقال الشيف الروسي "أنطون بروكوفييف" طاهي العلامة التجارية "الغذاء هو المستقبل".. " نفخر بمشاركتنا هنا في إكسبو 2020 دبي ، نحن نقدم منتجنا الجديد علي هامش فعاليات الجناح الروسي، فهذا يعني الابتكار الصحي من أجل تقديم أطباق من اللحوم النباتية التي نصنعها من الحساء والنباتات، نشتهر في روسيا بعلاماتنا التجارية ،والعالم يتغير من خلال استخدام تقنيات جديدة وإنتاج منتجات مبتكرة.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام".. " أحب وظيفتي التي تتيح لي المقارنة بين مذاق عدة أطباق، واكتشاف الفرق في النكهات، حيث أن شعبنا تقليدي ومن الصعب حقًا تقديم شيء يرضيه، بدأنا في طرح منتجات جديدة منذ عام فقط ولدينا شراكات مع 50 دولة، حققنا إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار في عام 2021 ، ونعمل في مجال صناعة الأغذية ومشاريع تكنولوجيا الغذاء عبر تقديم غذاء صديق للبيئة، من خلال بدائل اللحوم النباتية".

وتعرف زوار إكسبو دبي، على الأطباق الروسية ذات الوصفة الذكية ابتكرها أفضل طهاة مطاعم موسكو.

ويوفر إكسبو 2020 دبي؛ لزواره فرصة اكتشاف ثقافات الطعام المتعددة، وطرق الطهي المختلفة، فضلاً عن استضافة أشهر المطاعم من شتى أنحاء العالم التي تقدم وصفاتها لأول مرة في الشرق الأوسط.