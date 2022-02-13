"تجربة على القمر".. مسابقة للطلاب يشهدها إكسبو دبي لتنطلق في 2024

المصدر: وام

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أعلن برنامج الفضاء المداري بالاشتراك مع كليات التقنية العليا بالشارقة إطلاق مسابقة "تجربة على القمر" الطلابية في عام 2024 كأول مهمة طلابية للطلاب العرب لاستكشاف القمر، وذلك على هامش أسبوع "الإمارات تبتكر" بجناح الفرص في معرض إكسبو 2020 دبي.

تهدف الفعالية إلى تشجيع وتمكين الطلاب لتطوير وتصميم وإجراء تجارب من أجل زيادة الوعي بشأن مهمات الفضاء وإمكانيات البيئة هناك، وتأثير علوم الفضاء في الإنسانية.

وأكدت ندى الشمري قائد فريق برنامج الفضاء المداري بكليات التقنية العليا الشارقة الحرص على توفير الفرص التعليمية والعلمية للشباب التي من شأنها تطوير قدراتهم في البحث العلمي وإيجاد حلول للتحديات وتطوير مهاراتهم في قيادة وإدارة المشاريع العلمية في مجال علوم الفضاء لتحقيق حلم الطلاب بإكمال هذه التجربة وتوفير جميع المعدات المطلوبة وخلق بيئة مناسبة لهم.

وأضافت الشمري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات: "أدعو الطلاب من جميع الجامعات إلى التقديم للمسابقة الطلابية "تجربة على القمر" ولا يتعين عليك امتلاك أي خبرة أو معرفة خاصة، لأنها تمثل فرصة تعليمية للطلاب، من خلال تشكيل الفريق الخاص بك وتجهيز فكرتك قبل 28 مايو المقبل، والإعلان عن الفائز في 16 يوليو المقبل، والتحضيرات تستمر حتى يناير 2023 عبر اختبارات عدة للوصول إلى تجربة الإطلاق إلى القمر".