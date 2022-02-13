رحلات لمليون زائر في ربوع سويسرا الخلابة بإكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل جناح سويسرا في إكسبو 2020 دبي، مليون زائر منذ بداية الحدث العالمي حتى اليوم، بحسب ما أعلنه الجناح عبر منصاته على وسائل التواصل، وقدم الجناح لزواره رحلة لاكتشاف ربوع سويسرا الخلابة والتعرف إلى ابتكاراتها.

يبرز الجناح السويسري في إكسبو 2020 على شكل مكعب بواجهة بلورية ذات مرآة عاكسة، ويقوم على فكرة تقديم "انعكاسات" لمعالم سويسرا الرئيسة التي تضم الثقافة، والطبيعة والابتكارات، والتي يتم استعراضها من خلال سلسلة من العناصر والصور التفاعلية: المناظر الطبيعية الخالبة في سويسرا، إضافة إلى الحلول السويسرية لمستقبل مستدام عبر تسليط الضوء على تقنياتها وابتكاراتها وإنجازاتها العلمية.

واستناداً إلى مفهوم الرحلة، يختبر الزوار جوانب مدهشة من سويسرا من خلال التنقل في الجناح. يتمحور الجناح حول إظهار ثقافة سويسرا وجمالها الطبيعي وابتكاراتها. من حيث المحتوى والفن المسرحي، تتألف "انعكاسات" من ثلاثة فصول. في الفصل الأول، يتم دعوة الجمهور، أثناء انتظاره في الطابور، لتشكيل المسطحات الصغيرة ذات طابع سويسري، بشكل تفاعلي عن طريق تشكيل انعكاسات في المرآة.

وتستمر الرحلة داخل الجناح في الفصل الثاني حيث تتربع الطبيعة لتضفي تجربة فريدة من نوعها. يسعى الجمهور جاهداً نحو الذروة الدرامية ويصعد عبر ضباب حقيقي إلى وجهة غير معروفة. عند الخروج من الضباب، يأتي المشهد المدهش لبانوراما جبلية. هذه التجربة السويسرية الأصيلة تهز كل الحواس وتترك بصمة في ذاكرة الزوار.

يغطي الفصل الثالث جوانب البيئة الحضرية والإبداعية، ما يعكس مكانة سويسرا واحدة من أكثر البلدان إبداعاً وتنافسية في العالم. وهكذا، تماشياً مع موضوع المعرض "تواصل العقول وصنع المستقبل"، توضح الفصول النقاط الثلاث للقوة والفرص المتاحة لسويسرا في مجالات التعليم، الأبحاث، الابتكار والأعمال.

تنتهي الرحلة بترجمة المناظر الطبيعية العربية في الوادي، مع التلال الرسوبية ومجموعات النباتات الفردية. ميزة خاصة لهذا الوادي هي أماكن الجلوس المصنوعة من الخرسانة المعاد تدويرها، مستوحاة من ثقافة جلوس المجلس، فإنها تخلق مكاناً للإقامة وتشجع الضيافة.