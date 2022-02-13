«أفيال».. إبداع المالايالامية وموسيقى الروك

المصدر: البيان

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أبدعت الفرقة الهندية لموسيقى الروك البديلة "أفيال" بأدائها على مسرح اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، حيث قدمت مجموعة من أجمل أغانيها أمام الجمهور الكبير الذي حضر من أجل فرقته المفضلة.

وأفيال فرقة تشكلت في ولاية كيرالا الهندية، ومعروفة بأغانيها المالايالامية، ورائدة بما يسمى "موسيقى الروك المالايالية البديلة" وهو أسلوب الجمع بين كلمات المالايالامية وموسيقى الروك.

وحصد الألبوم الذي حمل اسم الفرقة ست جوائز من أصل سبع جوائز "جاك دانيال روك".

وقال المغني الرئيس توني جون: "قبل أن نطلق فرقة (أفيال)، كنا جميعا جزءا من فرق مختلفة، واعتدنا الغناء باللغة الإنجليزية، وفي أحد الأيام الجميلة قررنا الغناء بلغتنا الأم، واعتقدنا أننا بذلك سنتواصل أكثر مع الناس".

وأكد عازف الجيتار ريكس فيجايان: "نتحدث يوميا باللغة المالايالامية، لذلك عندما غنينا فجأة باللغة الإنجليزية كان الأمر غريبا قليلا، فالغناء باللغة المالايالامية كان طبيعيا جدا. من خلال القيام بذلك أعتقد أننا ربطنا الجيل الأكبر سناً والجيل الأصغر سويا".