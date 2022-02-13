صوت رقيق.. توسكا الإيطالية تشدو بأغنية «أهواك» لعبد الحليم حافظ

المصدر: البيان

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في أجواء تنبض بروح التعدّدية الثقافية، غنت الفنانة الإيطالية توسكا (تيدزيانا توسكا دوناتي) بلغات عدة، ومنها اللغة العربية، حيث أدت أغنية "أهواك" للفنان الكبير الراحل عبدالحليم حافظ، كما قدمت أغنية ديو مع نجمة البوب الإيطالية "فابيا سالفوتشي" بالإضافة إلى موسيقيين كبار آخرين.

ولاقت الفنانة الإيطالية توسكا (تيدزيانا توسكا دوناتي) إعجابا كبيرا من الجمهور، خلال تقديمها أداءً مميزاً مع فرقتها الموسيقية، وضيوفها من الموسيقيين، على مسرح دبي ميلينيوم في إكسبو 2020 دبي.



وتعد توسكا واحدة من ألمع المواهب الإيطالية، وهي تتقن ثماني لغات، وسبق أن فازت بالعديد من جوائز الموسيقى الإيطالية الكبرى، كما تعاونت مع بعض أكبر فناني الموسيقى الإيطاليين والعالميين، واستطاعت أن تنال حب الجمهور من خلال صوتها الرقيق والمتميز.

