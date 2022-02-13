«الإمارات تبتكر».. تاكسي بدون سائق وروبوتي يرحّب بالزوار

المصدر: البيان

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موظف استقبال روبوتي يرحّب بالزوار في المستشفيات، ومخطط مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعزز دقّة توقّعات حركة النقل الجوي، وتاكسي بدون سائق... هذه بعض أحدث الابتكارات في دولة الإمارات التي يستعرضها إكسبو 2020 دبي.



تمثل هذه الابتكارات جزءا من معرض يمتد أسبوعا بأكمله، ويُقام في حديقة الاحتفالات في إكسبو 2020 برعاية مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وذلك في إطار فعاليات "الإمارات تبتكر". يمتد أسبوع الإمارات للابتكار من 11 إلى 16 فبراير، ويمثل أضخم فعالية وطنية تحتفي بالابتكار والمبتكِرين في أنحاء الدولة.



ويحيي حاليا جناح دولة الإمارات معرضا مشابها في إطار مهرجان الابتكار، ويبرِز اختراعات تشمل مادة تمتص الانبعاثات الكربونية، وطاقة شمسية على مدار الساعة، وتقنية تحد من مضاعفات العلاج الكيميائي، ونظاما يساعد مرضى السكتات الدماغية على إعادة تعلّم الكتابة.



وتشارك وزارات وهيئات خاصة عدة في معرض "الإمارات تبتكر"، الذي ينقسم إلى خمسة موضوعات، وهي الابتكارات الصحية، واقتصاد المستقبل، والاستفادة من البيانات، والتقنية من أجل الخير، والبارجيل الأخضر، الذي يستكشف زراعة الطحالب المهجرية لإنتاج الوقود الحيوي.



ومن الفعاليات المقبلة فعالية "تجربة على سطح القمر" يوم غدٍ 13 فبراير الجاري، التي تبحث أول بعثة إلى القمر بقيادة طلّاب، وفعالية "التحوّل الإلكتروني للخدمات في فترة انتشار الجائحة"، فضلا عن إطلاق متحف الابتكار الافتراضي بعد غدٍ 14 فبراير الجاري، وحوارات عن ريادة الأعمال في 16 فبراير الجاري مع معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

