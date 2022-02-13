«بلاك كوفي» .. أجواء إيبيزا المليئة بالعنفوان

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بالصوت العميق والتطابق المذهل للإيقاع والمهارات الموسيقية الخاصة، قدم كاتب ومنسق الأغاني والمنتج الموسيقي الجنوب أفريقي الدي جي "بلاك كوفي"، عرضاً مبهراً في إكسبو 2020 دبي في قاعة أرينا بمركز دبي للمعارض، تضمن مزيجاً من الأغاني والموسيقى ، بمشاركة منسقي الأغاني فريدريك ستون وبول سفينسون، حيث حمل الجمهور معه لأجواء إيبيزا الصاخبة والمليئة بالحياة والعنفوان.. وهذا ما منح الجمهور الفرصة لخوض تجربة خاصة مع الصوت الجيد والموسيقى الحيوية.

كما شعر جمهور إكسبو بالاهتزازات التي تدفقت من خلال تمايل الجميع للرقص على الإيقاعات الموسيقية المذهلة، وتعالت الصرخات الحماسية للجمهور مع مزيج الأغاني القديمة والحديثة التي قدمها الدي جي بتتابع مذهل لإرضاء كافة الأذواق، حيث بعثت موسيقاه مشاعر السعادة في نفوس الجمهور، خلال حفل صاخب استمر حتى الساعة الثالثة فجرا.



ويعد نكوسيناتي إنوسنت مافومولو، المعروف فنياً باسم "بلاك كوفي"، أحد أهم الفنانين في جنوب أفريقيا في مجال موسيقى الرقص، وقد بدأ مشواره الفني في عالم التنسيق الموسيقي في 2005، عبر إنتاج أول ألبوم له، واليوم لديه ملايين المعجبين من مختلف أنحاء العالم.