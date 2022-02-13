ساموا .. سباعيات الرغبي

المصدر: البيان

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في أجواء مليئة بالفرح والأمل، احتفلت دولة ساموا المستقلة بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي السبت، مع التركيز الشديد على أهداف التنمية طويلة الأجل لمساعدة البلاد في التعافي من جائحة كورونا، فضلاً عن عرض ثقافي خاص متميز من أعضاء فريق "سباعيات الرغبي" في البلاد.



ويقدم جناح ساموا طريقة الحياة التقليدية في ساموا، مما يوضح كيف تلتقي التقاليد بالابتكار من خلال تعليم الزائرين كيف تؤمّن الدولة مستقبلا مستداما من خلال رعاية بيئتها الجميلة. وتتميز ساموا بالمياه الفيروزية والشعاب المرجانية المليئة بالأسماك، بينما تمتلئ المناطق الداخلية بالغابات الاستوائية الفاتنة وحقول الحمم البركانية الخلابة والمناظر الطبيعية المليئة بالفوّهات.

ورحّب سعادة نوح الحمادي، مدير إدارة شرق آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالسيد توالا باتريك ليوتا، عضو المجلس التنفيذي لغرفة التجارة في ساموا.



وقال سعادة نوح الحمادي: "يُركّز جناح دولة ساموا على ريادة الأعمال والتنمية المستدامة؛ كما يدمج المواضيع الفرعية لإكسبو 2020 دبي ضمن معروضاته، باعتبارها ركائز رئيسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية في الدولة".



وأضاف: "تُعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة، شريكا نشطا لساموا في حقل التنمية، ومتعاونا في مجال الطاقة، وهي المفاهيم التي يجسدها صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ، والذي نعمل معا من خلاله عن كثب، لتنفيذ أهداف خطة ساموا الرامية لتحقيق نسبة 100% من الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ونحن نأمل بالبناء على الشراكات القائمة بيننا، واكتشاف الفرص الممكنة لمزيد من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك".



وقال توالا باتريك ليوتا: "نأمل أن تجعل أحداث ترويج التجارة والاستثمار المبتكرة مثل إكسبو 2020 دبي المستهلكين والمشترين والمستثمرين على اطلاع واهتمام بالسلع والخدمات في ساموا والمحيط الهادئ".



وتابع: "إكسبو ناجح؛ ومن شأنه أن يكمل جهود ساموا في تحقيق أهدافها الإنمائية طويلة الأجل، التي تركز على فتح الفرص في السياحة والزراعة وصيد الأسماك والاقتصاد الرقمي وتنقل اليد العاملة؛ تتمتع هذه القطاعات بفرص تحويلية محتملة لتعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة ومساعدة جهودنا للتعافي من الوباء".



اختتم الحفل بعرض مذهل أظهر ثقافة ساموا الأصلية؛ وتميزت العروض بالرقص والغناء التقليدي من ساموا، الذي أدّاه مواطنون من ساموا يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى لاعبين من فريق ساموا لسباعيات الرغبي.



وخلال اليوم، رحب جناح ساموا، الواقع في منطقة الفرص، بضيوف وفد دولة الإمارات وكرّمهم بأكاليل الزهور، وهي تحيّة تقليدية من ساموا ودلالة على حسن الضيافة والصداقة.





والأيام الوطنية والأيام الفخرية في إكسبو 2020 دبي هي أوقات مميزة للاحتفال بكل المشاركين الدوليين، الذين يزيد عددهم عن 200 مشارك، حيث يُسلَّط الضوء على ثقافاتهم وإنجازاتهم وتُعرَض أجنحتهم وبرامجهم. ويضم كل من هذه الأيام الوطنية والفخرية مراسم رفع العلم على منصة الأمم في ساحة الوصل، تليها خطابات وعروض ثقافية.



ويُقام إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الزوار من جميع أنحاء العالم إلى المشاركة في صُنع عالم جديد، في احتفال بالإبداع البشري والابتكار والتقدم والثقافة يمتد ستة أشهر.

