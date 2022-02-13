عرض آسر.. ثايكودام بريدج تشعل الأجواء في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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قدمت فرقة الروك الهندية ثايكودام بريدج حفلاً فنياً، اليوم، على مسرح اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، أدت خلاله موسيقاها الشهيرة التي تدمج موسيقى الروك والفولكلور والألحان الكلاسيكية والبوب مع الموسيقى الإلكترونية دون التخلي عن أصولها وجذورها الهندية.



يعتبر هذا الحفل هو الأول للفرقة بعد توقف لمدة سنتين بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد 19، وقد نجحت في أن تشعل الأجواء بموسيقاها الحماسية.



وتتميز فرقة ثايكودام بريدج بأسلوبها الفريد، وتضم تسعة مغنين وستة عازفين ينحدرون من أقاليم متفرقة في الهند، وقد حرصوا من خلال موسيقاهم على أن يتخطوا جميع الحواجز اللغوية والثقافية، لينجحوا في إيجاد تجربة موسيقية فريدة لعشاق الفن.