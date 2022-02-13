الرومانسية بلغات متعددة.. أرمان وآمال مالك نجما أولى حفلات مركز دبي للمعارض

المصدر: البيان

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وسط حضور جماهير لافت، أحيا النجمين أرمان مالك، مغني البوب الهندي الشهير، وشقيقه آمال مالك، أصغر ملحن موسيقي حائز على جوائز بوليوود للتأليف الموسيقي، أولى حفلات مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي.

ويلقب أرمان مالك بملك الرومانسية، ويغني بلغات متعددة، بما في ذلك الهندية، والإنجليزية، والبنغالية، والأوردو، والتيلجو، والكانادا، والماراثية، والتاميلية، والبنجابية، والمالايالامية، وجاءت العديد من أغانيه مثل "بوتا بوما" و"نيكست تو مي"، و"كونكترول"، ضمن قائمة أفضل الأغاني.



ويشتهر آمال مالك، بتأليفه لأغاني أهم أفلام بوليوود مثل "كبير سينغ"، و"بادريناث كي دولهانيا"، و"سونو كي تيتو كي سويتي" وتعاون مؤخراً مع المغنية العالمية دوا ليبا في ريميكس هندي لأغنيتها الشهيرة“Levitating” حقق نجاحاً كبيراً.