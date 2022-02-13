تركيا بالأبعاد الثلاثية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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بثلاثة أبعاد، تشارك تركيا في «إكسبو 2020 دبي»، بُعد الماضي العريق وامتلاك ثروة الإرث التاريخي، وبُعد الحاضر على مختلف الأبعاد الصناعية والزراعية والسياحية، وبُعد المستقبل والتكنولوجيا.. جناح تركيا بالـ3D تجربة زيارة مختلفة وفريدة نغوص في تفاصيلها..

جناح متميز

تشارك تركيا في «إكسبو 2020 دبي» بجناح متميز في منطقة الاستدامة يجسد التاريخ الفريد للأناضول، وكذلك لإبراز الطبيعة والاستدامة تحت شعار «نرتقي إلى المستقبل من أجل عالم مستدام»، وهو عبارة عن رحلة عبر الزمن تأخذ بأيدي الزوار وتغوص بهم في عمق الحضارة التركية وإرث الماضي العريق لإلقاء نظرة على تاريخ إسطنبول، إذ تحتفظ بماضٍ غني عاشته عاصمة لثلاث إمبراطوريات كبرى: الرومانية والبيزنطية والعثمانية وصولاً إلى نجاحات الحاضر وتطلعات المستقبل.

يهدف الجناح إلى تقديم تجربة فريدة للزوار، مع تسليط الضوء على منظور تركيا للمستقبل من خلال جناح تقني حديث وجذاب ومضياف وصديق للبيئة، ويقدم لهم عرضاً للقيم الوطنية بأكثر الطرق واقعية بالنسبة لتركيا.

منتجات

ويضم الجناح مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات في مجالات عدة، مثل تكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والمجوهرات، والأعمال الخشبية، والسياحة، والصحة ويبرز تطور الصناعات التركية وقوتها في قطاع السيارات، وخصوصاً الشركات التي ستنتج السيارات الكهربائية، وأيضاً قوتها في قطاع الغذاء والزراعة والصناعات الإلكترونية والملابس. كما يتيح الجناح للزوار فرصة التعرف على الأطعمة التقليدية، إلى جانب الفعاليات والعروض الثقافية والفولكلورية.

السجاد

السجاد من العلامات المميزة داخل الجناح كونه أحد أهم الصناعات التي تشتهر بها تركيا، ويتم طريقة حياكة وإنتاج السجاد المحاك يدوياً عن طريق مقطع فيديو.

تُعود صناعة السجاد التركي إلى القبائل البدوية التركية التي كانت تقوم بصناعة السجاد إما من خيوط الحرير أو الصوف، حيث تُعد صناعة السجاد عند القبائل البدوية التركية مصدرا للدخل، وانتقلت صناعة السجاد لتركيا عن طريق سكان المدينة القديمة.

لا يقتصر إنتاج السجاد التركي على الطريقة اليدوية بل يشمل السجاد الصناعي الذي يشكل 99 % من صادرات السجاد إلى دبي، وذلك بحكم التكلفة المرتفعة للسجاد اليدوي، الذي تتراوح تكلفته ما بين 10 آلاف إلى 100 ألف دولار ويستغرق إنجازه فترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات.

السياحة

يبرز الجناح إمكانات تركيا السياحية كونها أحد أبرز الوجهات العالمية للثقافة والسياحة الترفيهية والصحية، حيث تعتمد بشكل كبير على مجموعة متنوعة من المواقع التاريخية والمنتجعات الساحلية على بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط.

الزراعة

الزراعة من بين القطاعات التي يركز عليها الجناح خصوصاً أن تركيا تعد واحدة من أبرز الدول الأوروبية الأكثر إنتاجاً للمنتجات الزراعية ونجحت في التربع على العرش الأوروبي بفضل النجاحات التي حققها ويحققها القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة، إذ حلت المرتبة الأولى أوروبياً من حيث العائدات الزراعية لعام 2019، والتي بلغت قرابة 48.5 مليار دولار أمريكي.

مشاركة متميزة

وأكد جيم ماليك أحد المشرفين على الجناح التركي أن مشاركة بلاده في «إكسبو 2020 دبي» جاءت متميزة، مشيراً إلى أن الجناح يشهد إقبالاً كبيراً منذ اليوم الأول لافتتاح الحدث الدولي، نظراً للسمعة الطيبة التي تحظى بها تركيا على صعيد السياحة، وقال: «يأخذ الجناح الزوار في زيارة افتراضية لتركيا، لذا من لم يحصل على فرصة زيارتنا في بلادنا يمكن أن يأتي للجناح ويطلع على تاريخنا وثقافتنا والحضارات التي تعاقبت على إسطنبول».

وأوضح ماليك أن إكسبو 2020 دبي فرصة لاستعادة السياحة التركية لمكانتها التي كانت عليها قبل جائحة «كوفيد 19»، خصوصاً أنها تعد من بين أهم القطاعات في بلاده، وقال: نرحب بالجميع في تركيا وقضاء تجربة مثيرة بين المناظر الطبيعية الخلابة صيفاً وشتاءً، لدينا تاريخ غني ومزيد من الثقافات والحضارات. وأوضح مليك، أن الجناح يضم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات في مجالات عدة، مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والمجوهرات، والرخام الطبيعي، والسياحة، والصحة.